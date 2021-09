Le gameplay de Marvel’s Midnight Suns révèle des tactiques de combat basées sur des cartes, l’importance des relations avec les héros

Notre premier aperçu du gameplay pour Les soleils de minuit de Marvel a été présenté cet après-midi, et vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous.

La vidéo vous donne un aperçu du gameplay du RPG tactique, ainsi que des informations visuelles sur les améliorations, les choix de compétences et le dialogue. Il montre même comment le système basé sur la carte fonctionnera.

Dans un aperçu du gameplay publié par IGN, il est indiqué que le jeu propose un système de combat tactique hautement personnalisable et la possibilité de développer des relations avec les différents héros du jeu.

Chaque héros du jeu possède un ensemble unique de capacités allant des mouvements défensifs et protecteurs aux finisseurs. Il y aura de nombreux costumes uniques à débloquer, des compétences à améliorer et des équipes avec d’autres héros pour déclencher des combos.

Une fois que vous aurez choisi votre équipe, il sera temps de combattre les forces ennemies avec des mouvements tactiques et un « flair de super-héros ». Ici, vous contrôlerez une équipe de trois héros et serez confronté à une sélection aléatoire de capacités de héros comme une main de cartes. Vous pouvez également utiliser l’environnement sur le champ de bataille pour rendre justice aux super-héros. Vous pouvez écraser les ennemis contre les murs, les uns contre les autres, et même les pousser hors des bâtiments.

Les batailles auront lieu dans toutes sortes d’endroits tels que la tour Avengers, le Sanctum Sanctorum du docteur Strange, sur les toits de New York, dans des installations souterraines d’Hydra, des déserts et même des dimensions de Hellscape.

Lorsqu’ils ne se battent pas, les héros traîneront à l’abbaye, qui est une plaque tournante vivante dans laquelle vous naviguerez en temps réel. Ici, vous vivrez aux côtés de vos amis héros, et vous êtes également libre d’explorer l’abbaye qui propose des heures d’exploration, de jeu et d’histoire à découvrir. Il y a même des animaux de compagnie qui traînent dans l’endroit.

La vidéo explique également comment vous interagirez avec les autres héros, comme marcher, faire du yoga méditatif et avoir des conversations. Mais vous devrez faire attention car chaque héros a ses propres préférences qui seront importantes pour entretenir les relations afin de débloquer des récompenses au combat.

Le butin de la bataille vous permettra également de gagner de nouvelles capacités pour vos héros dans la forge et vous pourrez améliorer les capacités actuelles dans la cour sous l’œil vigilant de Blade. Vous pouvez trouver plus de missions de héros dans la salle de guerre avec Captain Marvel. Et, lorsque vous êtes prêt, choisissez une mission et votre équipe et retournez au combat. Les ennemis peuvent gagner en puissance, mais le Chasseur et les autres héros gagneront également en puissance pour les rencontrer.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu dans la bande-annonce commentée ci-dessous, gracieuseté d’IGN.

Comme annoncé précédemment, le jeu mettra en vedette divers héros de l’univers Marvel. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à voir X-Men, Avengers, Runaways et plus encore.

Vous y incarnerez un personnage entièrement personnalisable appelé The Hunter, qui est l’enfant de Lilith, la mère des démons, qui a été réveillée de son sommeil par Hydra en utilisant la magie noire et la science. Pour la vaincre, vous devrez réunir des héros tels que Blade, Captain America, Iron Man, Ghost Rider, Wolverine et d’autres.

Développé par le studio XCOM Firaxis, Marvel’s Midnight Suns sortira en mars 2022.

