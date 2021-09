Le gameplay de Midnight Suns de Marvel montre une stratégie basée sur des cartes avec un peu d’emblème de feu

Image : Logiciel interactif Marvel / Take-Two

Les soleils de minuit de Marvel était sans doute un moment fort de la récente soirée d’ouverture de la Gamescom en direct ; bien qu’il s’agisse d’une révélation cinématographique, il s’agissait d’un titre flashy confirmé pour venir sur Switch aux côtés d’autres systèmes. Développé par Firaxis, peut-être les précédents portages des grosses sorties du studio – Collection XCOM 2 et La civilisation VI de Sid Meier – a aidé à persuader les suzerains de l’édition 2K que la plate-forme de Nintendo était à portée de main.

Bien sûr, Firaxis travaillant sur un jeu Marvel nous a amenés à nous demander à quoi ressemblerait le jeu réel, imaginant un scénario Marvel x XCOM. Maintenant, il y a quelques nouvelles vidéos présentant le jeu et cela semble plutôt intéressant. Tout d’abord, voici le flash des dernières vidéos :

La vidéo ci-dessous donne un aperçu plus réel et un aperçu du gameplay. Les batailles sont tactiques, mais vous utilisez des cartes que vous gagnez pour des capacités variées. Il est également possible d’utiliser des coéquipiers ensemble pour des mouvements spéciaux qui seront liés à la mécanique des relations; oui, ça sonne un peu Fire Emblem-esque. Il existe également une plaque tournante qui sert de foyer aux soleils de minuit, et c’est un domaine à explorer, à découvrir plus d’histoires et, bien sûr, à nouer des relations avec les personnages.

A noter également, l’équipe de développement a rassuré les fans que le mécanisme à base de cartes ne verrouillera pas la progression du jeu derrière les microtransactions.

Salut les gens, en ce qui concerne notre système de cartes de combat, il n’y a pas de boîtes à butin dans @MidnightSuns de Marvel ou de microtransactions connexes pour obtenir plus de cartes (c’est-à-dire Gamma Coils). Nous aurons à l’achat des skins de personnages purement cosmétiques qui n’affecteront en aucune manière l’équilibre du jeu https://t.co/lHhdwbMpSZ— Marvel’s Midnight Suns (@midnightsuns) 1er septembre 2021

Cela ressemble à une configuration intrigante pour nous, consultez-la ci-dessous.

Il va sans dire que le port Switch nécessitera quelques compromis par rapport aux séquences utilisées dans les bandes-annonces, mais il est également possible d’imaginer une version réduite au système. Pour ceux d’entre nous qui ne sont pas vraiment enthousiastes à l’idée de payer pour des éditions Cloud de jeux sur le matériel de Nintendo, il est agréable de voir un titre multiplateforme majeur comme celui-ci arriver sur Switch.

Êtes-vous enthousiasmé par Midnight Suns de Marvel avant sa sortie en mars prochain? Faites le nous savoir dans les commentaires!