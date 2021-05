Le gameplay d’Horizon Forbidden West est magnifique alors qu’Aloy combat de nouvelles bêtes

Quelques semaines à peine avant l’E3, le dernier State of Play de Sony présentait le gameplay d’Horizon Forbidden West sur PS5. Si vous pensiez qu’Horizon Zero Dawn avait l’air bien, vous êtes sur le point d’être époustouflé par ce que Forbidden West a en magasin. Le développeur Guerrilla Games a taquiné le jeu toute la journée et a révélé de nouvelles machines et lieux que les fans peuvent espérer.

La bande-annonce présentait un groupe de pillards et plusieurs machines qui ont donné la poursuite à Aloy. Finalement, elle s’est frayée un chemin sous l’eau et a nagé jusqu’à une zone apparemment sûre avant qu’une gigantesque bête mécanique ressemblant à un mammouth, appelée Tremortusk, ne se présente. Aloy a ensuite suivi quelques raiders dans leur camp avant que les images ne nous donnent un bon aperçu du combat du jeu. Alors qu’elle tente de sauver Erend, Aloy combat un Tremortusk avant de le détruire en tirant sur un point faible sous son estomac.

La liste de toutes les machines d’Horizon Forbidden West ne cesse de s’allonger, comme nous l’avons vu avant ce début de gameplay et depuis sa bande-annonce initiale. Le gameplay sera similaire à celui de Zero Dawn, et il semble qu’Aloy sera enfin capable de traverser sous l’eau. Le gigantesque monde ouvert est à nous d’explorer, et avec la puissance de la PlayStation 5, ce sera très amusant.

Comme la plupart des jeux de société, Guerrilla a déjà révélé qu’il prendrait en charge le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs sur le DualSense. Ces fonctionnalités ont fonctionné à merveille dans la salle de jeux et le retour d’Astro, je suis donc ravi de voir ce que Horizon Forbidden West peut en faire.

Se déroulant après les événements d’Horizon Zero Dawn, Forbidden West suit Aloy alors qu’elle s’aventure à travers les ruines de l’ouest des États-Unis, cherchant une réponse aux raisons pour lesquelles une peste a corrompu l’environnement. Avec Sylens également en possession de HADES, il tente de savoir qui ou quoi l’a réactivé en premier lieu.

Horizon Forbidden West arrive sur PS4 et PS5, vous n’avez donc pas à vous inquiéter si vous avez encore pu acheter une PS5. Vous pouvez toujours en profiter sur la console de dernière génération de Sony, même s’il reste à voir à quel point il fonctionnera. Bien que nous n’ayons pas appris de date de sortie, il devrait sortir cette année. Il n’est pas encore disponible en précommande.

