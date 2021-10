Le gameplay du monde ouvert «Halo Infinite» rend les fans fous

Halo Infinte devient un monde ouvert, et si la réaction des fans à sa nouvelle bande-annonce de campagne solo en est une indication, Microsoft et 343 Industries sont sur quelque chose ici.

C’est une direction audacieuse pour la série, car les campagnes passées de Halo étaient principalement des tireurs de couloir linéaires. Cependant, il y a toujours eu des niveaux énormes pour les segments de véhicules et les décors, en particulier dans les titres classiques de Bungie dans Halo: The Master Chief Collection, cependant. Maintenant, l’équipe derrière Halo Infinite se penche sur ces éléments du bac à sable, et les fans le creusent beaucoup.

Découvrez la bande-annonce de présentation de la campagne de Halo Infinite ci-dessous pour voir de quoi parle tout le buzz.

Alors que la réception des bêtas multijoueurs de Halo Infinite a été extrêmement positive, en particulier de la part de la foule des sports électroniques, les fans se sont méfiés de la façon dont le solo pourrait se révéler car il a disparu depuis plus d’un an.

Eh bien, toutes les craintes que la campagne solo de Halo Infinite ne soit pas à la hauteur se soient éteintes. Au moins, tout le monde est beaucoup plus optimiste maintenant. Qu’il s’agisse de graphismes bien améliorés ou de skyjacks de véhicules de haut vol, Twitter débordait de fans de Halo ravis que leur série préférée soit sur le point d’un retour en force. Oh, et les mèmes étaient super aussi. Jetez un oeil ci-dessous pour voir ce que je veux dire.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.