Le gameplay solo de ‘Halo Infinite’ ressemble à un ‘Far Cry’ de la révélation initiale

Microsoft et 343 Industries viennent de donner à chacun un nouvel aperçu de la campagne solo de Halo Infinite.

Cela ressemble à un retour à la bonne forme pour Halo, avec de nombreuses actions défiant la physique, des explosions passionnantes et un carnage basé sur des véhicules. Dans une scène, Master Chief saute d’un avion avant de s’agripper à un autre et de se hisser dans son cockpit. C’est plus cool qu’il n’y paraît.

Halo Infinite semble s’inspirer de la série Far Cry, avec des composés du monde ouvert que vous pouvez détruire à votre guise. Il s’appuie sur la sensation de bac à sable du jeu original de manière intelligente, et il est également livré avec un système de mises à niveau qui peut rendre Master Chief encore plus agile et mortel. Vous rencontrerez même des marines du monde entier qui vous aideront dans votre combat contre les bannis.

Quant à l’histoire, la question centrale est : « Qu’est-il arrivé à Cortana ? Vous chercherez des indices qui indiquent le sort de l’assistant IA. Ce n’est pas parce que Cortana est partie que le chef est seul. Ici, il fait équipe avec une nouvelle IA appelée simplement « The Weapon ». Le chef en a assez, sûrement ?

Vous pouvez regarder la bande-annonce du gameplay ci-dessous :

Lorsque 343 a révélé la campagne pour la première fois en 2020, les fans ont ridiculisé la projection pour ses visuels décevants. Jusqu’à présent, nous n’en avons rien vu d’autre, mais cela semble beaucoup mieux.

Peu de temps après la révélation de son gameplay initial, Halo Infinite a été reporté à 2021, et lorsqu’il sera lancé en décembre de cette année, la campagne ne sera pas jouable en coopération – un mode traditionnel préféré des fans pour la série.

Heureusement, les fans de Halo ont été rassasiés de tests en vol semi-réguliers pour les modes multijoueurs, ce qui leur a permis de goûter à une partie de l’action pistolet contre pistolet qu’ils obtiendront plus tard cette année.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

