Le Games Fund déploie 50 millions de dollars pour un investissement de démarrage

Groupe de capital-risque The Games Fund a créé un pot de 50 millions de dollars à investir dans des entreprises à un stade précoce.

La société affirme qu’elle dépensera environ 2 millions de dollars chacune pour les entreprises qui se trouvent entre les cycles de financement pré-amorçage et de série A, avec un maximum de 5 millions de dollars en tenant compte du financement futur ou des collaborations avec d’autres investisseurs. Le Games Fund a déjà fait des investissements mais n’a pas précisé où il avait placé ces paris.

Le Games Fund est une nouvelle entité de VC dirigée par les partenaires de gestion Maria Kochmola et Ilya Eremeev. Kochmola travaille chez MGVC, la branche de capital-risque de My.Games, depuis son lancement en 2017, tandis qu’Eremeev a occupé des postes chez Sperasoft et My.Games.

“Les jeux sont devenus le plus grand marché du divertissement grand public, avec une croissance explosive au cours de l’année écoulée et une nouvelle accélération attendue en 2021 et au-delà”, a déclaré Kochmola.

«Au départ, nous visions un fonds de 30 millions de dollars, mais nous avons sous-estimé l’intérêt des investisseurs pour l’industrie des jeux et sommes maintenant bien au-dessus de notre objectif initial. l’été.”

Le Games Fund est la dernière société de financement qui cherche à se lancer dans le domaine des jeux. En août de l’année dernière, March Capital a lancé un fonds de démarrage de jeux de 60 millions de dollars.

