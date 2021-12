Le «gang des palettes» tombe après avoir volé plus de 2 000 personnes dans des entreprises à Saragosse

24/12/2021 à 09h40 CET

LMG

Les palettes se négocient plus haut sur le marché noir. La forte demande d’un secteur du transport de marchandises porteur qui paie plus de 30 euros pour un neuf et environ 4 euros pour un recyclé a fait que les amis des autres regardent ces structures en bois. Les comptes les balancent encore plus qu’avec le cuivre, malgré le fait qu’ils paient actuellement environ 5,8 euros le kilo. Le point crucial réside dans le transfert du matériel, puisqu’une remorque peut en contenir jusqu’à 33. Dans Saragosse ils sont juste détenu ceux qui seraient responsables d’un vague de vols dans les entreprises qui les emploient.

Ils étaient la cible de la La gendarmerie parce qu’ils avaient réussi à piller douze entrepôts différents situés dans des zones industrielles de la province. Les enquêteurs ont suivi leurs traces, réussissant à les arrêter en flagrant délit.Il était environ 23h devant une entreprise de conditionnement dans la zone industrielle de Malpica. Les europalettes y sont fabriquées, l’article le plus recherché des bandes de palettes qui émergent sur tout le territoire national. Les trois hommes s’y étaient rendus avec une camionnette qu’ils avaient louée auparavant. La précipitation pour éviter d’être arrêté est telle que de nombreuses palettes volées sont laissées sur place.

Les trois arrêtés sont tenus pour responsables de vol de 12 entreprises dans lesquelles plus de 2 000 structures en bois ont été volées, comme l’a appris EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. L’enquête se poursuit, bien que les personnes arrêtées soient accusées de vol d’objets, de vol et d’appartenance à un groupe criminel.

Ce n’est pas la seule opération de ce type dans le pays jusqu’à présent cette année. La Garde civile, dans le cadre de l’opération Alfachep, a arrêté trois personnes, des résidents de La Rioja et de Navarre, en mai lorsqu’elles ont saisi 59 988 palettes d’une entreprise de la Rioja. L’un d’eux travaillait dans l’entreprise touchée, un autre est transporteur et le troisième est le destinataire de cet objet désiré. C’était pendant 15 mois.

Ce qu’ils ont fait, comme le reste des gangs dédiés à ce type de braquage, a été d’effacer les logos identifiants pour les mettre au marché noir.

Mais les braquages ​​ne sont pas seulement perpétrés dans les entrepôts, mais les transporteurs sont également confrontés à ce type d’acte criminel et même aux voleurs. Il y a cinq ans, un chauffeur de camion est décédé à Getafe, dans une aire de service, en tentant d’empêcher le vol de ses palettes qui transportait. Les voleurs, surpris, l’écrasent. Certes, car la plupart des entreprises de transport déduisent de leur masse salariale les vols de ce type.

Une remorque transporte généralement 33 europalettes dans les cages du bas et une camionnette suffit pour transporter le butin puisqu’en enlevant les sièges arrière, entre 15 et 20 europalettes peuvent entrer.