Le gant de Freddy Krueger, le masque de Michael Myers a frappé le bloc d’enchères

Voici une bonne affaire effrayante… Le célèbre gant de rasoir de Freddy Krueger et le masque de Michael Myers peuvent être à vous, si vous êtes prêt à tout mettre en œuvre pour un costume.

Les gens de Prop Store sont sur le point d’organiser une vente aux enchères pour certains des accessoires de films d’horreur les plus emblématiques jamais réalisés – plus de 1 000 pièces de souvenirs de films et de télévision qui pourraient rapporter jusqu’à 7,6 millions de dollars.

Il n’y a aucun doute là-dessus … Le gant au doigt de rasoir de Freddy Krueger de “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” devrait voir de lourdes enchères. On estime qu’il rapportera entre 27 600 $ et 41 400 $.

Il en va de même pour le masque de Michael Myers de “Halloween: Resurrection” – le 8e film de cette franchise.

Pas en bas pour le gant sanglant ou le masque effrayant ? Il y a aussi d’autres trucs sympas. Comme le costume “Elfe” Will Ferrell porté dans le classique de 2003. Il y a aussi la robe de chambre d’étudiant Gryffondor de Poudlard de “Harry Potter et les reliques de la mort : Partie 2”. Cette robe pourrait rapporter jusqu’à 21 000 $.

Il y a à peu près quelque chose pour tout le monde ici. Comme l’affichage de la combinaison de sonar de Batman de “Batman Forever”. Les gens de la vente aux enchères s’attendent à ce qu’il puisse rapporter un peu plus de 82 000 $.

Tobey MaguireLe costume de Spider-Man de “Spider-Man 3” est également disponible … et il devrait rapporter environ 70 000 $.

La mauvaise nouvelle est que les enchérisseurs gagnants devront attendre jusqu’au prochain Halloween pour se montrer, car la vente aux enchères ne se déroulera que du 9 au 11 novembre.

Manquez-vous, et cela pourrait hanter vos rêves.