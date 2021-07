Le GAO dément la protestation de Blue Origin contre le prix de l’atterrisseur lunaire de la NASA

Une conception d’artiste montre le système d’atterrissage humain développé par Blue Origin et ses partenaires de l’industrie au premier plan, et un atterrisseur de fret à l’arrière-plan. (Illustration d’origine bleue)

Le Government Accountability Office a rejeté aujourd’hui les protestations de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos et de Dynetics, basée en Alabama, jugeant que la NASA était dans son droit d’attribuer un seul contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX pour construire le premier atterrisseur lunaire pour transporter des astronautes sur la lune depuis l’ère Apollon.

Des équipes de l’industrie dirigées par Blue Origin et Dynetics avaient présenté des offres rivales pour l’activité d’atterrisseur lunaire de la NASA et ont déposé des protestations auprès du GAO lorsque l’agence spatiale a décerné le prix à source unique en avril. Le GAO avait 100 jours pour décider si la sentence devait être confirmée ou annulée. En attendant, la NASA et SpaceX ont suspendu les travaux sur le contrat.

Les protestations de l’offre ont soulevé plusieurs objections à l’attribution de la NASA, notamment le fait que la NASA n’a décerné qu’une seule attribution.

La NASA avait initialement espéré fournir un financement à deux des trois équipes pour continuer à travailler sur leurs systèmes d’atterrissage humain, ce qui aurait donné aux planificateurs une option de sauvegarde pour une mission prévue dès 2024. Un tel atterrissage lunaire servirait d’historique étape importante pour le programme d’exploration de la lune Artemis de la NASA.

Blue Origin et ses partenaires industriels – Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper – ont proposé une version renforcée de l’atterrisseur lunaire d’Apollo, avec un élément de descente, un élément d’ascension et un élément de transfert. Dynetics a proposé une conception intégrée surbaissée qui atterrirait à la surface et décollerait à nouveau. SpaceX a annoncé qu’il construirait une version personnalisée de sa super-fusée Starship, qui est actuellement en cours de développement et de test au Texas.

Le prix à payer pour la proposition de l’équipe Blue Origin était de près de 6 milliards de dollars, soit le double de l’offre de SpaceX. L’offre de Dynetics était encore plus élevée, de l’ordre de 9 milliards de dollars.

Au cours de sa sélection, la NASA a déterminé que la proposition de SpaceX avait la note la plus élevée pour des raisons techniques. Plus important encore, les responsables de l’agence ont déclaré qu’ils ne pouvaient se permettre de décerner qu’un seul prix, en raison des limites budgétaires du Congrès.

Blue Origin et Dynetics ont déclaré que plus d’un prix aurait dû être décerné, dans l’intérêt de promouvoir la concurrence et la redondance technique, mais le GAO n’était pas d’accord.

Kenneth Patton, l’avocat général adjoint du GAO pour le droit des marchés publics, a déclaré que l’agence de surveillance “a conclu que la NASA n’avait pas violé la loi ou la réglementation sur les marchés publics en décidant de n’accorder qu’un seul prix”. Il a souligné que la NASA avait déclaré dès le début que le nombre de récompenses attribuées dépendrait du financement et qu’il était dans son droit de décerner une seule récompense, voire aucune.

Blue Origin et ses coéquipiers ont déclaré que l’évaluation de la NASA avait également minimisé à tort les points forts techniques de leur proposition. Mais dans une déclaration du GAO, Patton a déclaré que “l’évaluation des trois propositions était raisonnable et conforme à la loi sur les marchés publics, à la réglementation et aux conditions de l’annonce”.

Une autre objection avait porté sur le fait que la NASA avait négocié les termes du contrat avec SpaceX pour adapter le calendrier de paiement à ses attentes budgétaires, après la soumission des propositions mais avant l’annonce de la décision de l’agence spatiale.

Dans leurs protestations contre les offres, Blue Origin et Dynetics ont déclaré qu’il était injuste que la NASA négocie les conditions avec SpaceX sans leur donner la même opportunité. “C’était une erreur”, a déclaré Bezos à l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans une lettre ouverte publiée cette semaine.

Patton a déclaré que le GAO “a convenu avec les manifestants que, dans un cas limité, la NASA a renoncé à une exigence de l’annonce de SpaceX”.

“Malgré cette conclusion, la décision conclut également que les manifestants n’ont pu établir aucune possibilité raisonnable de préjudice concurrentiel résultant de cet écart limité dans l’évaluation”, a écrit Patton.

Il a déclaré que le texte intégral de la décision n’était pas publié “parce que la décision peut contenir des informations confidentielles et sensibles à la sélection de la source”. Les avocats des différentes parties examineront la décision pour identifier les informations qui ne devraient pas être divulguées, puis une version publique de la décision sera publiée sur le site Web du GAO.

Dans sa lettre à Nelson, Bezos a parlé de la valeur de la concurrence financière et de la redondance technique dans l’achat de services commerciaux d’alunissage – des facteurs qui ont également été soulevés dans les discussions du Congrès. Certains membres du Congrès, dont la sénatrice Maria Cantwell, D-Wash. – ont parlé d’ajouter des milliards de dollars au budget de la NASA pour assurer la construction d’un deuxième système commercial d’atterrissage lunaire, mais il n’est pas clair si cette idée prendra suffisamment de poids pour s’implanter.

Cette semaine, Bezos a proposé de couvrir 2 milliards de dollars supplémentaires sur les coûts de développement du système d’atterrissage de l’équipe Blue Origin – mais cette offre n’a joué aucun rôle dans la décision du GAO et n’a suscité aucune réponse publique de la NASA.

Dans un effort pour répondre aux préoccupations concernant la concurrence, la NASA met en place de nouvelles sollicitations pour des services d’atterrissage lunaire qui suivraient la première mission en équipage. Bezos, cependant, a déclaré que ces sollicitations n’étaient “que des substituts optiques à la véritable concurrence qu’un deuxième développement simultané d’atterrisseurs dissemblables fournira”. On ne sait pas immédiatement si l’offre de 2 milliards de dollars s’appliquerait au programme de suivi.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique par un porte-parole, Blue Origin a déclaré qu’il se tournerait vers le Congrès pour d’autres mesures :

«Nous restons fermement convaincus qu’il y avait des problèmes fondamentaux avec la décision de la NASA, mais le GAO n’a pas été en mesure de les résoudre en raison de sa compétence limitée. Nous continuerons à plaider en faveur de deux fournisseurs immédiats car nous pensons que c’est la bonne solution. Nous avons été encouragés par les actions du Congrès pour ajouter un deuxième fournisseur et des ressources supplémentaires appropriées à la poursuite de la NASA pour renvoyer les Américains sur la lune. Nous sommes également très encouragés par les commentaires de l’administrateur Nelson au cours de la semaine dernière, qui réaffirment l’intention initiale de la NASA de fournir une compétition simultanée. Le programme Human Landing System doit avoir de la concurrence maintenant plutôt que plus tard – c’est la meilleure solution pour la NASA et la meilleure solution pour notre pays. »

Nous avons également contacté Dynetics, SpaceX et la NASA pour commentaires, et mettrons à jour ce rapport avec toutes les réponses que nous pouvons transmettre.