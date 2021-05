Le garage Game Builder de Nintendo apprend à tout le monde à créer des jeux ⋆ .

Nintendo a annoncé Garage Game Builder à l’improviste cette semaine. Un spin-off de leur Labo série de produits hybrides kit de construction / jeu vidéo, Garage Game Builder on Switch sort les mêmes outils de développement de jeux conviviaux du domaine du carton et les applique au monde des jeux vidéo complets.

Apprenez à créer des jeux avec l'esprit de Nintendo! Créez vos propres jeux à partir de zéro avec le Nodon coloré et original lorsque #GameBuilderGarage arrive sur #NintendoSwitch le 11 juin!

Garage Game Builder est un outil convivial pour les novices de tous âges. Il introduit des concepts tels que la logique du jeu et d’autres piliers de la programmation aux côtés d’un simple générateur de graphiques pour donner des exemples visuels de ce que tout le code signifie. Il a également un casting de personnages amicaux appelés Nodon qui parlent aux joueurs à travers les concepts alors qu’ils augmentent la complexité de leurs conceptions.

Pendant que Garage Game Builder est assez unique dans son concept, sa portée est similaire à celle de PlayStation et Media Molecule Rêves. Les deux versions sont des jeux vidéo moins complets et des logiciels plus adjacents au jeu, bien que les créations de Rêves sont parfois tout aussi impressionnants que les sorties indépendantes qui sortent sur Steam au cours d’une semaine donnée.

Nintendo espère sûrement que ses fans pourront égaler les créations de Rêves, bien que seul le temps nous dira si leur infrastructure en ligne peut distribuer ces créations de manière simple. Bien qu’ils aient une certaine expérience avec le Créateur de Super Mario série, les fans de ces créateurs de plateformes n’étaient pas ravis de savoir comment les niveaux étaient arrivés aux joueurs au cours de la vie des jeux.

Garage Game Builder ouvre pour la première fois sur Nintendo Switch le 11 juin.