Le garant de Barcelone donne trois raisons pour lesquelles Lionel Messi est parti

Un homme du nom de Jose Elias a donné quelques raisons intéressantes pour lesquelles Lionel Messi a fini par quitter le club cette semaine. Au cas où vous ne sauriez pas qui est Jose Elias, il est le plus haut garant de Barcelone. Elias a donné trois raisons pour lesquelles Messi a dû quitter le club.

« Le Barça avait également des limitations économiques et organisationnelles », a-t-il déclaré. « Donc, il y avait trois raisons pour lesquelles Messi ne pouvait pas continuer.

« L’organisation de la masse salariale du club : ils ont dû faire face à des baisses de salaire difficiles à appréhender. Deuxièmement, nous n’avions pas d’argent pour le payer et nous faisions le poirier pour le payer en plusieurs fois, ce qu’ils font à Paris.

« Il faut se leurrer pour croire qu’il pourrait continuer. Et troisièmement, nous devons générer une nouvelle équipe et une nouvelle excitation et, avec Messi à l’intérieur, vous ne pourriez pas faire ça.

Elias | La source