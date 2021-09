Le garçon afghan dans la chemise en plastique de Leo Messi craint les talibans

in

Le garçon afghan Murtaza Ahmadi, qui est devenu célèbre lorsqu’en 2016, certaines photographies sont devenues virales dans lesquelles il est apparu avec une chemise faite à partir d’un sac en plastique avec le nom du footballeur Léo Messi et son numéro 10, est désormais caché à Kaboul depuis crainte d’éventuelles représailles des talibans.

Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 10 ans, vit avec sa famille dans un petit appartement de la capitale afghane, où ils ont fui il y a deux mois leur village natal de la province méridionale de Ghazni, fuyant également les attaques des talibans.

Cependant, ils ne s’attendaient pas à ce que peu de temps après, les islamistes parviennent à prendre le contrôle de Kaboul après une offensive éclair, s’emparant de la capitale le 15 août sans rencontrer la moindre résistance des forces de sécurité afghanes.

“Je suis coincé chez moi et je ne peux pas sortir car j’ai très peur des talibans”Il a confié au jeune Murtaza, qui appartient à la minorité chiite hazara attaquée, une cible constante d’attaques, notamment du groupe djihadiste État islamique (EI).

“Je veux voyager en sécurité depuis l’Afghanistan. S’il vous plaît, sauvez-moi de cette situation.”, a supplié le garçon, qui a demandé de l’aide aux footballeurs du monde, en particulier Messi, afin qu’il puisse quitter le pays avec sa famille et “jouer au foot en paix”.

Chose que Murtaza n’arrête de faire à aucun moment, même si c’est à l’intérieur de sa maison, une passion pour le ballon qui était claire depuis 2016 était photographié avec un t-shirt fabriqué à partir d’un sac en plastique avec les rayures bleues et blanches de l’équipe argentine et le nom de Messi et son numéro 10 peints.

Mais ces images, qui lui ont permis de rencontrer son idole en personne au Qatar, lui ont apporté plus de malheurs que de joies, puisque sa soudaine renommée a entraîné des menaces d’extrémistes ou encore la peur d’un éventuel enlèvement de l’enfant, comme beaucoup le pensent la star argentine leur avait fait un gros don.

Le voyage du garçon depuis lors l’a même conduit au Pakistan, où ils sont venus demander l’asile aux États-Unis sans succès, ou vivre dans d’autres provinces afghanes, dont Kaboul même, où ils se sont enfuis pour la première fois à la va-vite en 2018, laissant à la maison le ballon et les maillots dédicacés que Messi lui avait donnés.

La famille du garçon et Murtaza lui-même assurent que parfois, pendant la nuit, le jeune homme se réveille en hurlant de peur des insurgés : “Dans mon rêve je vois venir les talibans, frapper à la porte et me crier dessus”.

Après que les talibans ont pris le contrôle total de Kaboul le 15 août et suite au retrait total des forces internationales d’Afghanistan cette semaine, également avec la fin des vols d’évacuation réguliers, la famille du garçon craint maintenant que Des islamistes lancent des perquisitions “porte-à-porte”.

« Que va-t-il nous arriver ? Nous étions déjà menacés »a expliqué à Mahdia Ahmadi, une sœur de 22 ans de la plus jeune, qui a expliqué que lorsqu’ils sont arrivés à Kaboul il y a deux mois, la ville était sûre, et ils avaient même des policiers et des soldats qui les protégeaient.

Maintenant “nous n’avons personne”, et à chaque fois “On frappe à la porte, Murtaza pense que ce sont les talibans et court vers moi ou ma mère pour se cacher”, assure la jeune femme.

Les menaces ont empêché même Murtaza d’aller à l’école pendant des annéesEt maintenant, la famille veut seulement quitter le pays pour pouvoir se réfugier dans un endroit sûr, loin des talibans qui, selon certains rapports, ont commencé à riposter.

Des dizaines de milliers d’anciens fonctionnaires, membres des forces de sécurité, militants ou journalistes ont déjà quitté le pays sur l’un des vols internationaux d’évacuation récemment conclus, et beaucoup d’autres rêvent de fuir d’une manière ou d’une autre.