Le garçon star de grand-mère et le collaborateur fréquent d’Adam Sandler, Peter Dante, arrêtés après avoir prétendument menacé de tuer un voisin

L’histoire de Dante commence par une plainte concernant une construction bruyante provenant de la maison de son voisin, qui, selon les reportages de TMZ, a déclenché la co-vedette de The Waterboy sur un chemin de colère. Après avoir proféré des menaces de tuer non seulement son voisin, mais aussi sa femme et ses enfants, Peter Dante a finalement été arrêté par les autorités pour « avoir proféré des menaces de crime ». Alors qu’il a été jeté en prison pendant un moment, Dante a finalement été libéré sous caution.