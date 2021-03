Le garde d’État de l’Utah porte le maillot n ° 44 en raison de son amour pour Wendy’s

L’équipe masculine de basket-ball de l’État de l’Utah joue pour le titre du tournoi de conférence de Mountain West samedi après que les Aggies aient battu l’État du Colorado, 62-50, vendredi soir.

Mais l’une des histoires les plus intéressantes et les plus stupides de la victoire de l’État de l’Utah n’a rien à voir avec ce qui s’est passé sur le terrain. Tout tourne autour du numéro d’uniforme du garde junior Marco Anthony.

Anthony – qui a récolté sept points, cinq passes et cinq rebonds contre les Rams – porte le n ° 44. Mais comme l’a expliqué l’émission de CBS Sports vendredi, Anthony a une raison inhabituelle pour son choix de numéro, et tout se résume à son amour pour Wendy. .

L’une des meilleures raisons de porter un numéro de maillot: @USUBasketballMarco Anthony porte du 44 parce qu’il aime le « 4 pour 4 $ » de Wendy. pic.twitter.com/Sdb2u7P5AP – CBS Sports (@CBSSports) 13 mars 2021

Comme l’a noté l’émission, Anthony porte le numéro 44 parce qu’il est un grand fan de l’offre de repas «4 pour 4 $» de Wendy. Il faut vraiment aimer Wendy’s pour célébrer l’une de ses promotions avec votre numéro de maillot.

Quand CBS Sports lui a demandé cette semaine si c’était vraiment la vraie raison pour laquelle il portait ce numéro, Anthony aurait dit: «Comment pourrais-je inventer quelque chose comme ça? C’est vrai. »

Malheureusement, en raison des règles archaïques de la NCAA sur l’amateurisme, Anthony ne peut pas tirer profit de cela avec un contrat de parrainage de Wendy’s – encore, de toute façon. Mais c’est toujours un fait loufoque et amusant sur le joueur.

Et Wendy a évidemment adoré.

Je dirais que votre combo préféré est votre nouveau numéro de maillot, mais alors tout le monde aurait 44. https://t.co/ihCvUD6zJu – Wendy (@Wendys) 13 mars 2021

Véritable génie – Wendy (@Wendys) 13 mars 2021

Utah State jouera à San Diego State samedi soir pour le championnat du tournoi Mountain West Conference à 18 h HE sur CBS.