Le garde du corps de Kevin Durant a couru sur le terrain pour briser l’escarmouche de PJ Tucker

Kevin Durant et PJ Tucker remontent loin. Tucker a quitté les Texas Longhorns pour commencer sa carrière de basketteur professionnel un an avant que Durant n’arrive au programme en tant que phénomène de première année. KD est immédiatement devenu une superstar en rejoignant la NBA, tandis que Tucker a dû travailler pendant des années juste pour avoir une opportunité. Après des séjours en Israël, en Ukraine, en Grèce, en Italie et en Allemagne, Tucker a trouvé une place avec les Phoenix Suns avant la saison 2012-2013. Sa carrière décolle vraiment avec les Houston Rockets quelques années plus tard.

Tucker et Durant se sont affrontés dans un match classique instantané de la finale de la Conférence Ouest 2018 entre les Warriors et les Rockets. Tucker a joué en moyenne 39 minutes par match cette série, car il a souvent assumé l’impossible mission de garder Durant. Les Warriors progresseraient de manière notoire en remportant le match 7 et en remportant un championnat NBA, KD étant nommé MVP de la finale. Si quelqu’un sait ce que c’est que d’affronter une super équipe dirigée par Durant – l’un des grands joueurs de l’histoire de la ligue – c’est Tucker.

Tucker s’est retrouvé dans une situation similaire cette année alors que ses Milwaukee Bucks affrontent les Brooklyn Nets de Durant. En baisse 2-0 dans la série avant le match 3, les Bucks ont trouvé un moyen de gagner un match moche et à faible score, 86-83, pour se frayer un chemin dans la série. Au cours d’un moment tendu à la fin du troisième quart, Durant et Tucker se sont retrouvés face à face et ont commencé à gueuler.

Tucker a été appelé pour une faute et a commencé à s’en plaindre. Durant a commencé à parler de détritus, Tucker s’est mis en face de lui et ce qui pourrait être considéré comme une légère escarmouche a éclaté. Tout cela est assez banal pour un match éliminatoire intense, du moins jusqu’à ce qu’un agent de sécurité se précipite sur le terrain et brise le brouhaha.

Les fans qui regardaient le match étaient extrêmement confus quant à la raison pour laquelle un agent de sécurité courait sur le sol. Maintenant, nous avons une réponse.

Selon Joe Vardon de ., l’homme qui a couru sur le sol est le garde du corps personnel de Durant, qui est apparemment sur la liste de paie des Nets :

À un moment donné, avec moins de cinq minutes à jouer au troisième quart, Durant et PJ Tucker étaient nez à nez, parlant avec véhémence, comme s’ils étaient bouleversés. Le garde du corps personnel de Durant, qui est à la solde des Nets, a chargé le tribunal de les séparer et a poussé Tucker. La foule des Bucks, à pleine capacité pour la première fois cette saison, a chanté la sérénade à Kevin avec des chants “f—KD”.

Comme tous ceux qui ont regardé “The Last Dance” le savent, les superstars de la NBA emploient des agents de sécurité parce qu’elles en ont autant besoin que toute autre personne ultra-célèbre. C’est juste un peu bizarre de voir cet agent de sécurité courir sur le sol pour briser ce qui était surtout une confrontation ordinaire compte tenu des enjeux de la situation.

Nets-Bucks Game 4 est dimanche après-midi à Milwaukee. C’est un autre match incontournable pour les Bucks. Nous savons déjà que l’atmosphère sera chargée. Ne soyez pas surpris si Tucker et KD s’y remettent.