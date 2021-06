Le garde du corps de Kevin Durant s’est précipité sur le terrain pour briser la mêlée de KD avec PJ Tucker ⋆ .

Vous ne voulez pas jouer avec Kevin Durant.

Si vous le faites, vous rencontrerez apparemment la colère de son garde du corps, même si vous êtes l’un de ses adversaires pendant un match.

Lors du concours Nets contre Bucks jeudi soir, Durant s’est mêlé à l’attaquant de Milwaukee PJ Tucker. Alors que les deux joueurs s’y prenaient, des coéquipiers et d’autres membres du personnel les ont entourés pour le briser, mais un homme vêtu d’une tenue de type garde de sécurité a également rejoint la mêlée.

Selon ., cet homme était le garde du corps de Durant, qui est à la solde des Nets.

Cet incident entre Durant et Tucker n’était qu’un match de cris glorifié, mais le garde du corps voulait s’assurer que Durant ne se retrouverait pas en difficulté avec l’un des attaquants les plus embêtants et les plus physiques de la ligue.

Ce doit être agréable pour Durant d’avoir ce type de protection personnelle disponible à tout moment, même sur le terrain. Et le garde du corps a montré une bonne technique de blocage, poussant à travers la foule pour empêcher Tucker d’avancer plus loin sur Durant.

Le jeu était, peut-être, l’un des meilleurs box-outs qui se sont produits dans le match Brooklyn-Milwaukee.