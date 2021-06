Le garde du corps de la femme du hitman de Ryan Reynolds décroche un endroit calme, partie II avec un début de box-office médiocre

Initialement censé être une sortie en 2020, le suivi du film d’action avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek a été livré en salles environ quatre ans après son prédécesseur, et selon Variety, il a rapporté 11,6 millions de dollars dans son premier vendredi au dimanche. Ce nombre était suffisamment important pour le faire passer devant les ventes de billets de A Quiet Place Part II, totalisant 9,4 millions de dollars au cours de sa troisième semaine, et le total passe à 17 millions de dollars lorsque vous tenez compte de sa première en milieu de semaine – mais les gens de Lionsgate ne peuvent pas célébrer trop bruyamment. The Hitman’s Wife’s Bodyguard a été réalisé avec un budget annoncé de 70 millions de dollars (ce qui est comparable à celui du premier film), et son démarrage est juste assez lent pour que l’on se demande s’il sera finalement considéré comme rentable/réussi (The Hitman’s Bodyguard fait presque le double de ce que le premier a fait à son ouverture).