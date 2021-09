Le garde du corps de Tom Cruise n’est pas si chaud pour garder des copies de Top Gun: Maverick

S’il y a un film de Tom Cruise que les fans sont encore plus impatients de voir que Mission : Impossible 7, ce doit être la suite tant attendue de Top Gun. Les fans des deux franchises ont récemment reçu un coup dur lorsqu’il a été confirmé que les deux films voyaient leurs dates de sortie repoussées une fois de plus, mais étant donné que le tournage a été fait il y a plus de deux ans, Top Gun: Maverick, il faut supposer, est dans un forme terminée ou presque terminée. Et il s’avère qu’il existe des copies du film, car l’une d’entre elles a récemment été volée avec une BMW de 100 000 $ utilisée par Tom Cruise.