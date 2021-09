Le garder dans la famille Allman

Avec une entrée dans le Top 40 des singles et ce qui s’est avéré être leur seul album n ° 1 aux États-Unis, le groupe des frères Allman avait une forte prétention à être le groupe le plus chaud d’Amérique au début de septembre 1973.

“Ramblin’ Man” a fait son, et celui du groupe, première apparition dans le Top 40 du Billboard Hot 100 pour la semaine du 8 septembre 1973. Mais au fil du compte à rebours de l’album, des choses encore plus importantes se produisaient. Brothers and Sisters, qui était entré dans le palmarès deux semaines seulement auparavant, a terminé son ascension vers le sommet, prenant le relais de A Passion Play de Jethro Tull. Et là, il resterait pendant cinq semaines impressionnantes, jusqu’à ce que les pierres qui roulent a pris la couronne avec Soupe De Tête De Chèvre.

Le premier album éponyme des Allmans de 1969 était devenu leur première apparition dans les charts américains en janvier de l’année suivante, mais seulement à un modeste numéro 188. Plus tard en 1970, Idlewild Sud s’en est bien mieux sorti, au n°38, avant que la réputation du groupe en tant que phénomène live n’assure une représentation n°13 pour 1971 à Fillmore East ensemble.

Platine pour Capricorne

1972 hybride studio/live Eat A Peach, créé à l’époque de la mort tragique de Duane Allman, est ensuite passé au n°4. Il ouvre de façon poignante la voie au triomphe de Brothers and Sisters, sorti par Capricorn et produit par le groupe avec Johnny Sandlin. Orné d’une image de couverture de Brittany Oakley, la fille du bassiste d’Allmans Berry Oakley et de sa femme Linda, il est devenu non seulement leur seul numéro 1, mais, après Eat A Peach, leur deuxième vendeur de platine d’affilée.

Parallèlement aux sessions Brothers and Sisters, le chanteur, claviériste et guitariste rythmique Gregg Allman travaillait sur ce qui serait son premier album solo, Décontracté. Sorti peu de temps après en novembre 1973, le set de Gregg grimpera au 13e rang et remportera l’or. Peut-être étonnamment, bien que Brothers and Sisters ait donné aux géants du rock sudiste leurs débuts dans les charts britanniques, il n’a atteint que la 42e place là-bas.

Écoutez la liste de lecture Best Of Allman Brothers Band de uDiscover Music.

Au cours du mois de leurs victoires dans les charts avec Brothers and Sisters et “Ramblin’ Man”, l’Allman Brothers Band a joué au Forum de Los Angeles. Ils ont joué jusqu’à 2 heures du matin, avec Chris Charlesworth de Melody Maker écrivant qu’ils auraient pu continuer toute la nuit. Comme il l’a dit : « Aucun groupe américain ne sonnera jamais comme Zeppelin ou L’OMS; aucun groupe anglais ne sonnera jamais comme les Allmans.

Achetez ou diffusez Brothers and Sisters.