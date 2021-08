Le gardien Álvaro Fernández, prêté à Brentford par le Premier ministre

17/08/2021 à 22:05 CEST

Álvaro Fernández, gardien de but de la Sociedad Deportiva Huesca, jouera cette saison en prêt pour le Brentford Football Club de la Premier League anglaise. Cela a été convenu entre le club du Barça et l’entité britannique, qui disposera d’une option d’achat pour le joueur à l’issue de la saison 2021/2022.

Fernández prolonge également sa relation avec l’équipe de Huesca pour une saison de plus, jusqu’en juin 2024. Le gardien de 23 ans est arrivé à l’équipe d’Alto Aragonese à l’été 2019 en provenance de l’AS Monaco, après avoir joué pour l’Estrémadure UD. Depuis lors, il a joué un total de 58 matchs.

La Rioja était le plus jeune gardien de but de la Liga Santander la saison dernière et l’un des plus éminents du football espagnol cette saison. En été, il a déjà clairement indiqué que son souhait était de continuer à jouer en première division. Il le fera en Angleterre.

Ses excellentes performances avec le maillot Huesca dans la première catégorie l’ont amené à faire partie de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, à faire ses débuts avec l’équipe senior en juin dernier et à remporter une médaille d’argent historique aux récents Jeux olympiques de Tokyo.