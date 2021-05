Le gardien Broun nie la victoire à Huachipato

05/06/2021 à 04:06 CEST

Santiago du Chili

le Huachipato fait figure de gardien argentin Rosario Central Jorge Broun, qui à 92 et 94 minutes l’a arrêté deux options de but clair et lui a ainsi donné le nul 1-1 à son équipe, qui a disputé la majeure partie du match à 10, lors de la troisième journée du groupe A de la Coupe d’Amérique du Sud. À la fin de l’engagement, ceux menés par Juan José Luvera se sont tournés vers l’attaque et ont eu des occasions répétées de prendre les trois points, mais les réactions du gardien de but à un dribble du milieu de terrain Nicolás Baeza et à une tête de Cris Martínez ont laissé le score égal dans lequel était un vrai jeu.

Le premier but est venu après une demi-heure aux pieds du milieu de terrain Javier Altamirano, qui a profité de l’aide de l’ailier Franco Mazzanti et défini le calme dans la zone entre les défenseurs de l’équipe Rosario. Huachipato était plus que la visite, d’une grossièreté et d’un ordre solides dans le développement du jeu.

Mais au bout de 60 minutes, ceux de Talcahuano ont commencé à faiblir et ont subi de multiples contre-attaques, celle commandée par Alan Marinelli étant mortelle, juste entrée à 63 minutes, qui s’est retrouvée dans un centre relié en tête par Diego Zabala À 67 ans, il a égalisé les choses au stade Sausalito de Viña del Mar.

Désormais, l’engagement va et vient, avec une bonne performance du gardien Gabriel Castellón qui a dévié des tirs directs vers son but après les contre-attaques explosives de ceux menés par «el Kily» González. Malgré la manipulation du ballon pendant la majeure partie du match, avec 68% de possession après le coup de sifflet final, Huachipato n’a pas pu affronter un rival qui à 10 minutes, il avait un joueur de moins après l’expulsion de l’attaquant Luca Martínez pour un double jaune.

Avec ce résultat, l’équipe chilienne a maintenu la première position du groupe A avec 5 points et un seul but contre en trois matchs, tandis que Rosario Central est deuxième avec quatre unités. Il ne faut pas oublier que dans le nouveau format de tournoi, seule l’équipe qui termine en tête de chaque groupe passe à la phase suivante.