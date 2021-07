Le gardien danois Kasper Schmeichel réalise un superbe arrêt pour empêcher l’Anglais Harry Maguire dans un arrêt rappelant celui de David Seaman contre Sheffield United

in

S’il y a bien eu un arrêt digne de la finale de l’Euro 2020, c’est bien celui-ci.

Kasper Schmeichel a réussi un arrêt renversant pour priver Harry Maguire d’un but et permettre à l’Angleterre de prendre la tête de la demi-finale à Wembley.

Regardez cet angle étonnant de l’arrêt de Schmeichel

Schmeichel a été superbe pour le Danemark tout le tournoi et cela aurait pu être son meilleur arrêt de la campagne

Au milieu de la seconde mi-temps, le défenseur de Man United le plus haut pour jeter un coup d’œil en boucle vers le but, mais d’une manière ou d’une autre, l’as de Leicester s’est étendu sur toute la ligne de but pour le retirer.

C’était un arrêt époustouflant et qui a rappelé au spécialiste d’ITV Lee Dixon son ancien coéquipier d’Arsenal et d’Angleterre, David Seaman, qui a produit un arrêt similaire pour les Gunners lors de la FA Cup contre Sheffield United.

Schmeichel a été superbe pour le Danemark tout au long de la campagne et avant le choc contre l’Angleterre, il a insisté sur le fait que son esprit était concentré sur son côté et non s’il voulait empêcher le “football de rentrer à la maison”.

. – .

L’arrêt de Seaman contre Sheffield United est considéré comme l’un des plus grands jamais vus

« Est-ce que ça a déjà été à la maison ? Je ne sais pas, l’as-tu déjà gagné ? dit-il, avant de se remémorer 1966. « N’était-ce pas la Coupe du monde ?

“Pour être honnête, je n’ai pas réfléchi à ce que cela signifierait d’arrêter l’Angleterre plus que ce que cela ferait pour le Danemark.

« Pour être honnête, je me suis très peu concentré sur l’équipe nationale d’Angleterre. Cela ne signifie vraiment rien pour moi.