Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, déplore l’arbitrage « incohérent » dans la défaite « frustrante » contre Man City, mais loue les « progrès énormes » réalisés par les Gunners

Le gardien d’Arsenal, Aaron Ramsdale, a déclaré à talkSPORT que son équipe était frustrée par un arbitrage « incohérent » lors de sa défaite 2-1 contre Manchester City.

Les Gunners avaient perdu leurs neuf dernières rencontres de championnat contre City, mais ont remporté le match contre les champions en titre dans une première mi-temps dominante qui a vu Bukayo Saka ouvrir le score.

.

Ramsdale était aux anges alors qu’il aidait City à mener à la mi-temps

.

Mais lui et ses coéquipiers ont été éviscérés par un arbitrage «incohérent» à temps plein

Les Gunners sont entrés dans la pause 1-0, mais cela aurait facilement pu être plus lorsque le gardien de City Ederson a battu Martin Odegaard dans la surface.

Granit Xhaka a répété l’erreur au début de la seconde mi-temps en faisant une faute sur Bernardo Silva dans la surface de réparation d’Arsenal mais, contrairement au défi d’Ederson, Stuart Attwell a vérifié son moniteur au bord du terrain après avoir initialement rejeté le tacle.

Attwell a ensuite changé sa décision, donnant à City un penalty et l’égalisation sur place de Riyad Mahrez, dont l’équipe a ensuite pris les trois points.

Ramsdale a discuté de sa déception à l’égard de talkSPORT après le match, affirmant qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi un événement était vérifié et l’autre pas.

.

Ederson a semblé manquer de peu le ballon

.

Et les joueurs d’Arsenal ont passé une grande partie du match à se disputer avec Attwell

« C’est le mot, incohérence », a déclaré Ramsdale. « On lui dit d’aller voir l’écran pour l’un et pas pour l’autre.

« Il aurait pu facilement aller à l’écran pour Martin’s et dire ‘pas de pénalité’ mais à chaque fois lui et le juge de ligne ont dit ‘pas de pénalité’.

« Le juge de ligne sur le nôtre qui leur a été donné, il a dit qu’il ne pensait pas que c’était une faute mais qu’on lui a dit d’aller voir l’écran.

«S’ils vont voir l’écran et décident que l’un est et l’autre ne l’est pas, c’est assez juste, il est parti et l’a vu, mais c’est le fait qu’on lui ait dit d’aller en voir un et pas le nôtre qui est le sentiment important.

« Nous nous sentons dégonflés à cause de l’incohérence. »

.

Le penalty de City est venu lorsque Xhaka a battu Silva

Suite au penalty égalisateur de City, le défenseur d’Arsenal Gabriel Magalhaes a écopé de deux cartons jaunes en deux minutes pour réduire son équipe à dix hommes.

Le premier est venu pour avoir écorché le point de penalty avec sa botte avant le penalty de Mahrez, et le second était pour une mise en échec sur son compatriote brésilien Gabriel Jesus peu de temps après.

TalkSPORT a demandé à Ramsdale si son défenseur aborderait la situation différemment à l’avenir, et a accepté.

« Je pense que oui, oui », a-t-il déclaré. «Le fait est que Jésus a fait preuve d’un bon niveau d’habileté, normalement les attaquants le feraient généralement reculer vers leur propre but, mais il l’a fait au demi-tour et Gabi vient de le heurter.

.

Ramsdale a admis que Gabriel aurait pu mieux chronométrer son tacle

«Je devais aller poser la question était qu’un rouge droit parce que je ne savais pas qu’il avait été réservé.

« C’est frustrant, mais même après cela, nous avons très bien défendu et [the winning goal] a été un ricochet chanceux pour eux.

Malgré la déception, Ramsdale a fait l’éloge de son équipe, qui a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison contre une équipe en compétition pour le titre.

Il a expliqué : « Nous nous sommes trompés contre de grandes équipes à quelques reprises au début de la saison et cela montre à quel point nous avons progressé en tant qu’équipe.

.

Mais il y avait du positif à prendre pour une équipe d’Arsenal dirigée par le brillant Saka

« Nous devons franchir la ligne d’arrivée avec une victoire, je ne pense pas que beaucoup d’équipes cette saison, ou pendant un certain temps, aient dominé cette première période comme nous l’avons fait.

« Le penalty est évidemment donné et le carton rouge change le jeu, même alors nous défendions très bien et c’était un peu un coup de chance, il a rebondi dans la surface et Rodri le pousse à la maison, donc c’est difficile à avaler .

« Nous devons franchir la ligne d’arrivée dans l’un de ces grands matchs et le gagner, mais nous avons fait des erreurs auparavant et avons été punis de quatre ou cinq zéro contre Liverpool et Manchester City et aujourd’hui.

« Il n’y a pas eu trop de tirs au but de leur part et nous avons également fait pas mal d’efforts, donc cela montre une énorme progression. »

