Le gardien de Barcelone Neto recherché par Flamengo – rapport

Le gardien de but de Barcelone, Neto, pourrait être sur le point de retourner au Brésil avec des informations affirmant que Flamengo souhaite signer le bouchon de 32 ans.

Neto est depuis longtemps lié à un éloignement de Barcelone et a vu une demande de transfert refusée en janvier dernier, mais pourrait bientôt se voir accorder son souhait de partir.

Selon Diario Sport, Flamengo aurait eu des entretiens avec Neto au sujet d’une décision qui pourrait avoir lieu en janvier ou au plus tard l’été prochain.

On pense que le gardien de but accueillerait favorablement un retour au Brésil après avoir passé la dernière décennie en Europe avec la Fiorentina, la Juventus, Valence et maintenant Barcelone.

Neto n’a fait que deux apparitions cette saison, remplaçant Marc-Andre ter Stegen, blessé, contre la Real Sociedad et l’Athletic, en août.

Cependant, il n’a pas joué depuis ces deux premiers matchs de la saison et ses seules chances de minutes en équipe première en 2021-2022 seront probablement en Copa del Rey.

Le Barça a Inaki Pena disponible comme remplaçant si Neto part, bien qu’il y ait également eu des spéculations selon lesquelles le jeune veut déménager en janvier à la recherche de minutes.