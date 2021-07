Le gardien de Birmingham Neil Etheridge publie une mise à jour de l’hôpital alors que le traitement COVID-19 se poursuit

Le gardien de but de Birmingham City, Neil Etheridge, a informé les fans de son état alors qu’il reste à l’hôpital pour être traité pour COVID-19.

Le joueur de 31 ans est retourné au club de championnat pour un entraînement de pré-saison en juin et est désormais absent pour une durée indéterminée tout en étant traité contre le virus.

Etheridge a mis à jour ses fans sur son compte Instagram

Birmingham a confirmé la nouvelle et maintenant le joueur lui-même, un jour plus tard, a pu parler aux fans de sa situation.

Il a dit dans sa story : « Salut tout le monde. Je me sens plus fort aujourd’hui. Je publierai un message plus détaillé en temps voulu, mais je voulais juste que tout le monde sache que je suis lentement en voie de guérison. Je suis tellement submergé par un sentiment de remerciement que je ne sais même pas par où commencer. Je mettrai quelque chose d’un peu plus détaillé bientôt, mais tout ce que je peux dire pour le moment c’est… merci. [sic]

Pendant ce temps, Lee Bowyer a ajouté: “Neil est toujours à l’hôpital pour le moment, la chose la plus importante d’hier à aujourd’hui est qu’il s’est légèrement amélioré. Il est entre de bonnes mains, nous savons à quel point le NHS est formidable. Nous avons eu de meilleures nouvelles de lui aujourd’hui.

« J’ai parlé avec lui et sa femme, c’est très difficile pour elle aussi. Le plus important, c’est qu’il aille mieux. Je lui ai fait savoir que nous sommes tous là pour le soutenir, que nous sommes tous derrière lui. Nous espérons qu’il pourra bientôt rentrer à la maison.

Etheridge reçoit les meilleurs vœux de la communauté du football

Le directeur technique de Birmingham, Craig Gardner, a adressé ses meilleurs vœux au gardien de but lors de son admission à l’hôpital, a-t-il déclaré: “Au nom du conseil d’administration, du personnel, des joueurs et de toutes les personnes liées au club, nous sommes tous derrière Neil et nous le souhaitons dans son combat contre le COVID-19.

«Nous sommes en contact permanent avec sa famille proche et continuerons à les soutenir de toutes les manières possibles.

“Il est entre les meilleures mains possibles et nous espérons tous pouvoir l’accueillir chez nous le plus tôt possible.”

Birmingham affronte Sheffield United lors du premier match de sa campagne de championnat le 7 août.