Le gardien de Brighton, Robert Sanchez, a rejeté la chance de jouer pour l’Angleterre avant de recevoir la toute première convocation de l’Espagne

Robert Sanchez aurait refusé la chance de jouer pour l’Angleterre avant de recevoir une première convocation pour l’Espagne cette semaine.

Le gardien de Brighton a connu une ascension fulgurante de la Ligue 1 à la Premier League au cours de la dernière année.

. Sanchez a rejoint l’académie de Brighton en 2013

Il a délogé Mathew Ryan, qui est maintenant prêté à Arsenal, comme bouchon des Seagulls n ° 1 plus tôt cette saison.

Les performances de Sanchez ont attiré l’attention du niveau international alors que le Mail affirme que l’Angleterre a tenté de le convaincre de jouer pour les Trois Lions au lieu de l’Espagne.

Mais le joueur de 23 ans est resté fidèle à son pays natal et pourrait disputer l’un de ses éliminatoires de la Coupe du monde contre la Grèce, la Géorgie et le Kosovo plus tard ce mois-ci.

Il affrontera David de Gea de Manchester United et Unai Simon de l’Athletic Bilbao pour une place de départ.

Sanchez, né dans la ville espagnole de Carthagène, a déménagé en Angleterre à l’âge de 15 ans et n’avait obtenu aucune reconnaissance internationale avant le début de la semaine.

Le patron de Brighton, Graham Potter, était ravi de l’appel de Sanchez en Espagne.

. Sanchez est devenu un élément clé de l’équipe de Brighton cette saison, faisant 17 apparitions au total

Il a déclaré: «Je suis très heureux pour lui, je suis très heureux pour [goalkeeping coaches] Ben [Roberts] et Casper [Ankergren] qui ont travaillé avec lui et tous les gars de l’académie.

«C’est une belle histoire, nous sommes bien sûr ravis en tant que club et c’est une récompense pour Rob pour son travail avec nous et son développement depuis qu’il est avec nous et tous ceux qui sont liés au club qui ont contribué à cela.»

Avec Jordan Pickford mis à l’écart en raison d’une blessure aux muscles abdominaux, les prochains matches de qualification pour la Coupe du monde de l’Angleterre contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne offrent une chance à Nick Pope ou à Dean Henderson de revendiquer la première place.

Southgate a également remis une première convocation au gardien de but de West Brom, Sam Johnstone.