« Le gardien de but est généralement le héros, mais c’était le mérite de tout le monde »

01/05/2022 à 15:27 CET

Le gardien de l’Espanyol Diego López a été l’un des footballeurs les plus décisifs lors des tirs au but d’hier soir contre Ponferradina (1-1 et 1-3 aux pénalités maximales) et a affirmé ce mercredi que, malgré le fait que le but « est généralement le héros » dans ces cas, « le crédit est allé à tout le monde. »

Le Galicien a arrêté deux lancers de onze mètres. Une partie de son succès est due au travail antérieur du personnel d’entraîneurs et du vestiaire. « Nous faisons un excellent travail en termes d’analyse rivale. Nous parlions tous les trois, Jésus Sauveur (Entraîneur des gardiens), Oier et moi pour voir ce que nous avons fait », a-t-il expliqué avec reconnaissance.Diego López Il a avoué, dans des déclarations aux médias du club, que sur le plan personnel, il est satisfait de « rejouer la Coupe, d’être décisif et d’aider l’équipe » à passer au tour suivant du tournoi KO.

Le gardien a, en ce sens, souligné que le vestiaire de Kakhol lavan fonde de grands espoirs sur cette compétition : « Comme chaque année, nous avons une grande confiance en cette Copa del Rey. Nous voulons continuer à passer les tours de qualification et rester sur une bonne ligne. »

D’un autre côté, le gardien a salué la performance de Ponferradina. « Nous savions que ce serait un match très compétitif et difficile, nous connaissions déjà le rival de l’année dernière. C’est une grande équipe. C’était difficile, mais à la fin nous avons obtenu la passe, quelque chose qui pour nous est très important , a-t-il réfléchi.