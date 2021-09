Le gardien de Liverpool Loris Karius proche du FC Bâle Switch

in

Selon Bild, Loris Karius de Liverpool pourrait être prêt pour un transfert hivernal au FC Bâle.

Le FC Bâle s’apprête à déménager pour Loris Karius

FC Basel Eye Move pour Loris Karius avec Keeper Out of Favor à Liverpool

Le gardien de but n’est pas en faveur à Anfield et aura du mal à trouver une action plus régulière avec le club – en particulier avec Alisson bien établi comme premier choix maintenant.

Les Reds ont également maintenant Adrian vers qui se tourner, en tant que sauvegarde potentielle – ce qui a poussé le joueur de plus en plus bas dans la hiérarchie.

Pour trouver un football plus régulier en équipe première, Karius peut se résigner à partir soit dans la fenêtre de transfert d’hiver, soit en été, où il sera agent libre à l’expiration de son contrat, et il semble qu’il y ait un intérêt pour un déménagement. pour le jeune de 28 ans.

Cet intérêt vient du FC Bâle, qui est prêt à amener le gardien de but au club après ses performances à la fois en Premier League, en Europe et pour l’Union Berlin la saison dernière.

A passé deux ans en prêt chez Besiktas

Karius a également passé deux années productives en prêt à Besiktas en Turquie, où il a accumulé plus de 70 apparitions et était un habitué de l’équipe.

Son exposition au football régulier – et au football européen régulier à Liverpool, ayant joué 65 fois pour les Reds et dans plusieurs matches de Ligue des champions – signifie que Karius est une perspective potentiellement séduisante pour Bâle.

Ils sont prêts à donner au gardien une chance de redevenir un gardien régulier plutôt que de jouer le deuxième ou même le troisième violon à Liverpool.

Ce serait une bonne décision pour toutes les personnes impliquées, avec l’équipe de Jurgen Klopp peu susceptible de jouer à nouveau le joueur de 28 ans, avec Adrian ou Caoimhin Kelleher ayant tendance à obtenir le feu vert dans les matchs de coupe et le joueur lui-même serait capable de jouer régulièrement. base plutôt que de s’asseoir sur le banc.

Bâle eux-mêmes obtiendrait un gardien de but avec une riche expérience à son actif – et cela pourrait donner à Karius le coup de pouce dont il a besoin pour redevenir un solide gardien de but en équipe première.

