Le gardien de Man City Ederson révèle pourquoi l’affrontement contre Liverpool a été le « plus beau match » de cette saison, s’ouvre sur une incroyable course au titre de Premier League et pourquoi nous pourrions le voir bientôt à l’autre bout du terrain

Le gardien de Manchester City, Ederson, a parlé exclusivement à talkSPORT de la rivalité croissante de son équipe avec Liverpool, de la façon dont ils se sont adaptés au jeu sans attaquant et a révélé quelle position hors du terrain il aimerait essayer.

Le tireur brésilien a rejoint City à l’été 2017 et n’a pas regardé en arrière depuis, jouant presque tous les matchs depuis son transfert de 35 millions de livres sterling – une bonne affaire – de Benfica.

.

Ederson raconte à talkSPORT tout sur l’une des plus grandes courses au titre de la Premier League

. – .

Ederson est devenu le gardien idéal pour Guardiola Betting Special – Obtenez Divock Origi pour marquer deux ou plus à 16/1

Consolidant son statut de l’un des meilleurs gardiens de but du monde, Ederson a accumulé feuille blanche après feuille blanche, ainsi qu’un certain nombre de passes décisives, prouvant qu’il est le gardien idéal de Pep Guardiola.

Contrairement à un grand nombre de signatures de gardiens de haut niveau avant lui, la transition d’Ederson vers le football anglais a été presque sans faute, mais il admet toujours qu’il a fallu une certaine adaptation.

« Il y a une grande différence dans l’aspect physique entre la Premier League et le Brésil ou le Portugal », a-t-il expliqué… et ce n’était pas seulement la barrière de la langue.

« Le niveau physique ici est très élevé, la qualité aussi. De plus, la façon dont les arbitres mènent le jeu fait une différence.

.

Ederson a eu beaucoup de choses à s’adapter en Angleterre, mais n’a pas pris de temps du tout

« Une faute ici n’est pas la même qu’une faute au Portugal ou au Brésil. J’y suis habitué maintenant. Il est important de continuer à travailler et d’apprendre la meilleure façon de gérer la différence entre les différentes ligues.

La distribution de classe mondiale d’Ederson le voit souvent faire la une des journaux, mais son arrêt de tir est ce qui lui a valu trois des quatre titres possibles en Premier League depuis son arrivée en Angleterre.

La domination de la possession de City pose des défis en soi, Ederson voyant à peine le ballon pendant de longues périodes avant d’être appelé à arrêter une contre-attaque cruciale ou un coup de pied arrêté.

.

Sans la concentration d’Ederson, City souffrirait énormément

Lorsqu’on lui a demandé si le niveau suprême de concentration est quelque chose que le joueur de 28 ans peut pratiquer, sa réponse était simple.

« C’est naturel », a-t-il expliqué. « J’ai toujours essayé de garder un haut niveau de concentration pendant les matchs.

« Vous devez être extrêmement concentré pendant les 90 minutes, car une simple balle peut faire la différence dans un match entre gagner ou perdre.

« Surtout dans notre équipe, où nous gardons le ballon la plupart du temps et nous contrôlons la plupart des matchs contre nos adversaires. On concède très peu d’occasions aux adversaires.

. – .

Après des périodes de domination totale de ses coéquipiers, on compte sur Ederson pour effectuer des arrêts cruciaux

« Le niveau de concentration est l’un des plus importants, et la prise de décision aussi. Ce n’est pas quelque chose que je pratique, c’est quelque chose qui vient déjà avec moi. Quand je monte sur le terrain, je suis déjà concentré car les petits détails peuvent faire une énorme différence.

Ce niveau de possession et ce besoin de concentration ont franchi une nouvelle étape cette saison, City perdant le buteur record Sergio Aguero et n’ayant pas réussi à décrocher Harry Kane pour le remplacer avec une offre de 100 millions de livres sterling.

Guardiola a choisi de jouer sans avant-centre reconnu, ce qui est devenu une critique incontournable lorsque son équipe perd, mais le relâchement d’Ederson face à la situation montre pourquoi City est en tête de la ligue.

.

City continue de marquer même sans attaquant, et Ederson n’est pas du tout surpris

« Il y a des matchs où vous perdez et vous pourriez manquer un attaquant », a-t-il admis. «Mais nous avons suffisamment de qualité pour jouer sans attaquant ou avec un faux neuf.

« Ce n’est pas grave pour nous. Nous sommes la deuxième ou la troisième meilleure attaque de la ligue, presque tous les joueurs de notre équipe marquent un but. Ce n’est pas une chose qui nous inquiète beaucoup.

L’arrivée du Brésilien en Angleterre a commencé par une rivalité attendue avec Manchester United de Jose Mourinho, mais un nouveau challenger est depuis apparu.

Jurgen Klopp, de Liverpool, a ravivé sa rivalité en Bundesliga avec le patron de City, Guardiola, créant l’un des matchs de la saison de la plus haute qualité et les plus attendus d’Europe.

GETTY

Ederson a été battu par un but merveilleux de Salah en octobre, mais a décrit le match comme « beau » alors que son équipe a riposté pour un point

Ederson a été un personnage clé dans la croissance de la rivalité et, bien qu’il ait joué dans des matchs aussi importants que le Brésil contre l’Argentine et le derby de Lisbonne, il a précédemment qualifié Liverpool de son adversaire le plus coriace.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que ce duel devienne si important, Ederson a répondu : « Non, je ne suis pas surpris. Nous connaissons très bien Liverpool.

« L’un des matchs les plus difficiles et aussi les plus beaux jusqu’à présent cette saison était le match contre eux [2-2 draw at Anfield]. On pouvait voir un niveau incroyable de talent, la qualité du jeu, l’intensité et les chances des deux côtés.

.

Le match nul 2-2 est l’un des moments forts d’une saison incroyablement tendue, avec Phil Foden qui brille à Anfield

«Ce fut un grand match, un grand spectacle pour tout fan de football, l’un des meilleurs matchs jusqu’à présent cette saison. Je connais les qualités de l’adversaire et aussi les qualités de mon équipe.

« Chaque match ici en Premier League est une nouvelle histoire, chaque match est difficile. Mais ce match, Liverpool contre Manchester City, était le meilleur match jusqu’à présent cette saison.

Un autre concurrent a cependant rejoint la scène, l’arrivée de Thomas Tuchel en janvier aidant à créer l’un des trios de tête les plus redoutables que la ligue ait jamais vus.

City, Chelsea et Liverpool ont été presque inséparables jusqu’à présent cette campagne, et Ederson a eu une expérience similaire au Portugal, où son Benfica était dans une classe à part aux côtés de Porto et du Sporting Lisbonne.

.

Si City n’avait pas assez à s’inquiéter avec Liverpool, l’arrivée de Tuchel a fait de Chelsea une perspective intimidante

Mais Ederson a beaucoup d’expérience avec les courses au titre à trois lors de son passage à Benfica

« A Benfica, les plus gros matchs de la saison ont été contre Porto et le Sporting », a-t-il expliqué. « L’atmosphère dans ces matchs était incroyable et les fans attendaient vraiment ces matchs avec impatience.

« C’est un peu différent, car le niveau d’intensité est si élevé à chaque match de Premier League. C’est différent du Portugal, où tu ne trouverais ce niveau d’intensité que dans les Clasicos contre Porto ou le Sporting.

« Quand vous regardez en haut du tableau et que vous voyez les trois équipes, Chelsea, Manchester City et Liverpool, et celles d’après, vous connaissez la qualité de ces équipes et à quel point les matchs contre elles vont être difficiles. »

La saison dernière, City a remporté une cinquième couronne en Premier League, malgré quelques difficultés depuis le point de penalty.

GETTY

Ederson est sans doute le meilleur gardien de but du monde avec le ballon à ses pieds

Vénéré comme le meilleur preneur de City à l’entraînement, un affrontement en championnat contre Tottenham au début de 2021 a vu Ederson s’approcher de la surface pour prendre un penalty, seulement pour le voir attribué à son coéquipier Rodri.

Cette réputation ne surprendra cependant pas les observateurs réguliers, avec la distribution et la capacité de balayage d’Ederson qui rappellent un joueur de champ.

Interrogé par talkSPORT quelle position il aimerait essayer, Ederson a répondu avec confiance.

« Je préfère être gardien de but, mais si je devais choisir d’être joueur de champ, ce serait milieu de terrain », a-t-il déclaré.

.

Les gants dorés d’Ederson montrent la confiance de l’un des meilleurs gardiens du jeu

.

Et pour l’instant il est plus qu’heureux de gagner des matchs devant son propre but

«Je pense que je pourrais être bon dans ce domaine, j’ai la qualité pour jouer le ballon, mais je ne sais pas comment serait mon adaptation à un nouveau poste.

« Quand je suis en vacances, je plaisante toujours avec mes amis et je joue en tant que joueur de champ. Si je n’étais pas gardien de but, je serais milieu de terrain.

Il ne fait aucun doute que si City devait faire face à une fusillade à enjeux élevés dans les années à venir, Ederson fera sans aucun doute pression pour que son nom figure sur la liste des tireurs de penalty.

Mais si l’équipe de Guardiola se retrouve dans une situation aussi cruciale, elle devra déjà remercier son gardien de les avoir gardés à chaque match avec des performances magistrales à l’autre bout du terrain.

RB Leipzig vs Manchester City en Ligue des champions est en DIRECT sur talkSPORT 2 – Mardi 7 décembre: coup d’envoi à 17h45

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.