Le gardien de Manchester United, David de Gea, montre ses compétences en tennis dont ” Roger Federer serait fier ” alors qu’Andy Murray propose d’être partenaire de double

in

Superstar de Manchester United David de Gea est un grand fan de tennis et il semble être un joueur habile sur le court.

Le gardien espagnol est connu pour ses réactions éclair sur le terrain de football et compte 122 draps propres en Premier League dans sa carrière.

Murray a répondu à la vidéo de De Gea sur Twitter

Sa coordination œil-main est plutôt bonne et c’est un bon sportif polyvalent – ​​il est également connu pour être un très bon joueur de basket-ball.

Le joueur de 30 ans jouait un match de double avec ses coéquipiers Juan Mata et Andreas Pereira et a posté un clip d’un tir incroyable qu’il a joué sur Twitter.

Le tir croisé de Mata a été accueilli par un brillant drop shot qui a laissé Pereira se balancer dans les airs.

Il a tweeté: “Presque prêt pour le @usopen @atptour, pensez-vous que je suis à temps pour obtenir une wild card?”

.

De Gea est le joueur le mieux payé de Man United et commence en tant que numéro 1 du club devant Dean Henderson

Presque prêt pour le @usopen 😜🎾 @atptour , pensez-vous que je suis à temps pour obtenir une wild card ? pic.twitter.com/Nbjnso1id3 – David de Gea (@D_DeGea) 17 août 2021

Mata a été convenablement impressionné et a répondu: “@RogerFederer serait fier.”

Sir Andy Murray faisait partie des admirateurs de De Gea et a déclaré: “Si vous avez besoin d’un partenaire de double, je suis dedans.”

L’Espagnol a semblé enthousiaste et a répondu: “Date et heure, s’il vous plaît!”

De Gea aime son tennis et particulièrement son compatriote Rafael Nadal.

De Gea est un grand fan de tennis et a échangé des messages avec Murray

Dans une interview en 2013, il a déclaré : « J’aime le plus le tennis et le basket-ball, en plus du football bien sûr.

« Rafael Nadal est l’athlète que j’admire le plus. Il est en très bonne forme et est l’un des meilleurs athlètes espagnols qui soit.

Après que Nadal a remporté l’US Open en 2019, son 20e Grand Chelem, De Gea a tweeté: “Ce gars est sur une autre planète #RafaelNadal.”

De Gea a déjà déclaré qu’il était un grand fan de Nadal

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.