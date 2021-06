Le gardien de Manchester United, Dean Henderson, insiste sur le fait que Jordan Pickford d’Everton « mérite » la place de l’Angleterre devant lui à l’Euro 2020 et accepte un rôle de soutien

in

Dean Henderson a accepté que Jordan Pickford soit le n ° 1 de l’Angleterre à l’Euro 2020 et a apporté son soutien à son collègue gardien de but.

Bien qu’il y ait une concurrence féroce pour les places sur tout le terrain avant le match d’ouverture des Trois Lions contre la Croatie dimanche, vous pourriez parier votre maison sur Pickford commençant dans le but.

.

Pickford et Harry Kane sont les premiers noms sur la feuille d’équipe

Le gardien d’Everton a été le premier choix pendant tout le règne de Gareth Southgate et, malgré une forme discutable pour son club, ne laisse jamais tomber son pays.

Henderson s’est frayé un chemin dans l’équipe de Manchester United sur David de Gea vers les dernières étapes de la saison, mais il accepte que partir pour l’Angleterre cet été serait un pont trop loin.

“Je suis prêt à jouer lorsqu’on me le demande”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« La Jordanie mérite ce tournoi, il a été brillant à la Coupe du monde.

.

Henderson est prêt si l’Angleterre a besoin de lui

« J’ai beaucoup de temps pour lui, c’est un gars du Nord comme moi.

« Il a été fantastique sous un maillot anglais, il mérite donc ce tournoi.

“Je serai là prêt, comme Sam [Johnstone] le fera aussi, si l’occasion se présente et que l’un de nous entre sur le terrain.

“Mon objectif pour ce tournoi est d’aider Jordan de la meilleure façon possible et de vraiment le soutenir afin qu’il puisse être le meilleur pour notre pays.”

Néanmoins, le joueur de 24 ans est ravi d’être impliqué, insistant sur le fait que c’est un rêve devenu réalité, même dans un rôle de soutien.

“Sortir avec ce badge sur la poitrine, avec toute votre nation derrière vous, c’est quelque chose dont vous avez toujours rêvé”, a-t-il ajouté.

.

La forme d’Henderson avec Manchester United l’a fait entrer dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

«Cette chanson de Three Lions sur le maillot et le football rentrant à la maison, qui me donne la chair de poule à chaque fois que je la lis.

“Cela m’a inspiré depuis que je suis un très jeune garçon.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et certaines célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer