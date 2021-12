Le gardien de Manchester United, Dean Henderson, invité à rejoindre l’Ajax en prêt pour sceller la place de l’Angleterre dans la Coupe du monde alors que les géants néerlandais expriment leur intérêt

Le gardien de Manchester United, Dean Henderson, a été invité à sceller un transfert à l’Ajax, qui souhaite le signer en prêt.

L’Ajax aurait exprimé son intérêt pour la signature d’un contrat à court terme avec l’homme des Diables rouges en janvier.

Dean Henderson a continué à avoir du mal à trouver du temps de jeu régulier à Manchester United derrière le n ° 1 David de Gea

Selon le Manchester Evening News, des discussions ont eu lieu entre le club d’Eredivisie et United lorsque Ole Gunnar Solskjaer était en charge.

Le gardien de but anglais n’a enregistré qu’une seule apparition dans toutes les compétitions avant le caoutchouc mort de la Ligue des champions ce soir avec les Young Boys, bien qu’il ait lutté avec COVID-19 pendant une période prolongée.

Néanmoins, Henderson n’a pas été en mesure de remplacer le gardien n°1 de United, David de Gea.

Un éventuel prêt à l’Ajax lui donnera la chance de jouer régulièrement au football en équipe première.

Dean Henderson était en superbe forme pour Sheffield United lors de la campagne 2019/20

Et l’ancien international anglais Sinclair pense qu’Henderson devrait saisir l’opportunité de rejoindre l’Ajax avec les deux gants.

« Qui ne refuserait pas un prêt à l’Ajax – un club de football fantastique, beaucoup d’histoire, beaucoup d’héritage, de grandes opportunités », a déclaré Sinclair.

« Si c’est le cas qui intéresse l’Ajax, je serais très surpris s’il voulait refuser car il a déjà prouvé qu’il voulait jouer au football. C’est pourquoi il est revenu à Man United.

« Il ne se rendait pas compte que David de Gea allait retrouver sa forme, se prendre au sérieux et se donner une bonne image. Tout d’un coup, il redevient le second violon.

« Nous avons vu des gardiens de but heureux de jouer ce rôle de second violon. Je ne pense pas qu’il soit cette personne.

« Je pense qu’il veut être l’homme principal et s’il veut être l’homme principal, il ne le fera pas à Manchester United avec les circonstances actuelles car David de Gea joue trop bien. »

Jose Mourinho est un grand fan de Henderson et l’a chaleureusement accueilli lorsque Tottenham a joué contre Man United la saison dernière

Pendant ce temps, Simon Jordan convient que Henderson devrait envisager son avenir à court terme à United.

« Je pense que Dean Henderson est dans une position un peu délicate car s’ils continuent avec David [de Gea], où le laisse-t-il ? dit Jordan.

« De toute évidence, vous commencez cette saison et vous pensez que l’équipe qui sera choisie pour le Qatar sera basée sur cette saison.

« Il y a une proportion importante de la saison 2022/23 où les gens commencent en bonne forme et se frayent toujours un chemin dans une équipe qui se rendra à la Coupe du monde en novembre.

« Tout n’est pas perdu mais Henderson, je ne pense pas qu’il soit venu à Man United pas plus que [Aaron] Ramsdale va à Arsenal pour être le second violon de Bernd Leno. Je suppose qu’Henderson n’est pas le même.

Dean Henderson en action pour Manchester United contre Crystal Palace la saison dernière

Henderson a pour objectif de faire partie de l’équipe de Gareth Southgate pour la Coupe du monde pour l’Angleterre au Qatar l’année prochaine.

Et Sinclair pense que le prêt à l’Ajax augmentera ses chances.

Il a ajouté: «Le fait qu’il ne joue pas maintenant et qu’il obtienne des matchs étranges ici et là. Je pense que cela l’affectera parce que si vous regardez le Qatar l’année prochaine et que vous cherchez à être impliqué dans cette équipe, vous devez d’abord jouer au football, je pense que la compétition va être rude.

« Je pense que vous devez jouer au football, donc pour moi, ces rumeurs selon lesquelles l’Ajax s’intéresse à lui et je pense qu’il est vraiment sérieux au sujet de vouloir jouer dans cette équipe de Coupe du monde ou de vouloir être dans cette équipe de Coupe du monde », a déclaré l’homme de 48 ans.

« Et s’il entre dans cette équipe et que l’un des autres gardiens est blessé et en a l’opportunité, il ne veut pas y aller froid, pas en forme et pas habitué à jouer, donc je pense qu’il a besoin de jouer et je pense qu’il sera un grand cri d’aller à l’Ajax.

« Ils jouent depuis la ligne de fond comme Gareth [Southgate] aime jouer avec l’équipe d’Angleterre et je pense que ce sera un excellent endroit pour lui de montrer ce qu’il a et d’avoir cette régularité en rejouant.