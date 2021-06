Le gardien du Bayern Munich Alexander Nubel se prépare pour un examen médical avec l’AS Monaco, Sven Ulreich pour le remplacer

Alexander Nubel est depuis longtemps lié à un éventuel transfert à l’AS Monaco pour retrouver Niko Kovac. Son agent, Stefan Becks, fait pression pour un transfert de prêt du Bayern Munich depuis que Nubel n’a fait qu’un total de quatre apparitions la saison dernière et lorsqu’il a rejoint Schalke, il y avait une stipulation dans le contrat qui disait qu’il obtiendrait au moins dix matches au Bayern.

Maintenant, selon Florian Plettenberg de Sport1, il semble qu’un accord de prêt de deux ans avec Monaco soit bientôt officiellement annoncé, en attendant un examen médical réussi.

Pas plus tard que la semaine dernière, Plettenberg avait confirmé sur son podcast «Meine Bayern Woche» que son compatriote de Ligue 1 Lille était également en lice pour tenter de signer Nubel, mais Monaco a finalement gagné. Kovac et Monaco envisageaient également Roman Burki du Borussia Dortmund comme une option de repli potentielle si Nubel ne réussissait pas. L’influence de Kovac sur la planification et la sélection de l’équipe est clairement évidente étant donné que Nubel et Burki étaient les deux principales cibles pour cet été. Avec sa situation contractuelle, Nubel allait toujours être l’option la plus probable pour Kovac et Monaco.

Par Fabrizio Romano, Nubel signera un contrat de prêt de deux ans sans option d’achat une fois ses examens médicaux terminés. Il a également ajouté que l’AFC Ajax avait été contacté par Monaco concernant le gardien André Onana, mais une décision n’a pas pu être acceptée par toutes les parties.

Alexander Nübel devrait rejoindre l’AS Monaco avec un prêt de deux ans du Bayern, confirmé selon @plettigoal. Accord à signer demain après les examens médicaux. #ASMonaco Monaco a contacté l’Ajax pour André Onana mais il n’y a pas eu d’accord avec toutes les parties concernées. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 25 juin 2021

Il y a des mois, Nubel avait également été lié à l’Union Berlin, dans ce qui aurait pu être un accord d’échange potentiel pour le Bayern, avec Loris Karius comme remplaçant de Manuel Neuer, mais Stefan Becks avait été assez rapide pour minimiser ces rumeurs. L’Union Berlin est également restée discrète à cet égard.

Pour Nubel, Monaco, avec une réunion de Kovac, allait toujours être la meilleure option. Kovac le connaît relativement bien même s’il n’est officiellement devenu un joueur du Bayern qu’après le limogeage de Kovac. Il avait accepté de rejoindre le Bayern avant que Hansi Flick ne prenne en charge le club, donc les discussions avec Kovac auraient très bien pu suggérer que Nubel allait avoir un nombre décent d’occasions pour le Bayern – bien plus qu’il n’en a réellement obtenu.

Ce sont les chaises musicales des gardiens de but !

Pour ajouter à l’actualité du transfert des gardiens de but au FC Bayern, il est maintenant rapporté que Sven Ulreich fera un retour au club. Per Plettenberg, il signera un contrat de deux ans pour servir de remplaçant à Neuer puisque Nubel est en route pour Monaco. Ulreich reviendra de son bref mandat avec Hambourg SV en 2. Bundesliga où il a disputé un total de 32 apparitions la saison dernière.