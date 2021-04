Le gardien du Bayern Munich II rejoindra le Türkgücü Munich cet été

Le gardien du Bayern Munich II, Michael Wagner, quittera le club cet été grâce à un transfert gratuit. Le gardien de but de 20 ans rejoindra le Türkgücü Munich; cependant, les termes du contrat n’ont pas été divulgués.

“Michael a apprécié un entraînement de haut niveau au FC Bayern, et maintenant il peut se développer davantage avec nous à partir de la nouvelle saison”, a déclaré le directeur sportif de Türkgücü, Roman Plesche. «C’est un gardien de but avec de bonnes capacités de jeu et des forces en tête-à-tête. Il a également une énorme puissance de saut et peut le faire convaincre sur la ligne. Nous sommes heureux de pouvoir recruter un gardien aussi talentueux. “

Wagner est avec le Bayern II depuis trois saisons maintenant et avec le club depuis dix ans. Bien qu’il ait passé la majorité de la saison en cours en tant que remplaçant, il a reçu trois départs en 3.Liga. Malheureusement pour lui, il a été dépassé dans la rotation pour Lukas Schneller cette saison lorsque Ron-Thorben Hoffmann a été blessé.

Avec l’incertitude qui pèse sur le Bayern II avec leur corps de gardiens à l’approche de la saison prochaine (et, franchement, s’ils seront ou non dans la 3.Liga), Wagner a décidé de quitter le club maintenant pour un club qui sera dans la 3.Liga. prochaine saison.