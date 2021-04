Le gardien du Bayern Munich II, Ron-Thorben Hoffman, est de retour à l’entraînement

Pour une fois, le Bayern Munich a eu une petite bonne nouvelle en ce qui concerne sa situation de blessure. Le gardien du Bayern Munich II, Ron-Thorben Hoffman, a repris l’entraînement.

Hoffmann a pu s’entraîner avec un ballon pour la première fois mercredi et semble être sur la bonne voie pour revenir en 3. Liga.

Avant sa blessure, Hoffmann avait une saison formidable avec le Bayern Munich II, le joueur de 21 ans n’ayant alloué que 24 buts en 18 matchs dans une équipe qui s’est battue avec une défense incohérente et une attaque en difficulté. Hoffmann a également six draps propres sur la saison pour l’équipe de 3. Liga:

Bonne nouvelle: Ron-Thorben #Hoffmann s’est entraîné avec le ballon pour la première fois aujourd’hui après son opération du ménisque médial. Le gardien de but a commencé à s’entraîner lundi. # WeiterImmerWeiter, Thorben! @FCBayern #MiaSanMia #packmas

À partir de maintenant, Hoffmann est le troisième gardien de but classé sur le tableau de profondeur du Bayern Munich. L’avenir de Hoffman à Säbener Straße n’est cependant pas clair à ce stade. Christian Fruchtl doit revenir d’un prêt du FC Nürnberg, tandis que Lukas Schneller vient de signer une prolongation de contrat avec le club.

De plus, le Bayern Munich a également récemment réaménagé les jeunes gardiens de but Manuel Kainz et Johannes Schenk.