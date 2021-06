Le gardien espagnol Unai Simon concède un but contre son camp contre la Croatie

Unai Simon a eu un moment écoeurant pour l’Espagne contre la Croatie (Photo: .)

Le gardien espagnol Unai Simon a subi un moment qu’il aimerait oublier, mais ne le fera jamais, car il a concédé un but contre son camp bizarre contre la Croatie lors du dernier affrontement de l’Euro 2020 lundi après-midi.

Le match s’est déroulé sans but lorsqu’un inoffensif a été joué en direction du gardien espagnol par le milieu de terrain Pedri depuis presque la ligne médiane.

La passe était ferme et pas au ras du sol, mais Simon n’était soumis à aucune pression alors qu’il allait contrôler le ballon avec son cou-de-pied mais ne l’a absolument pas fait.

Le ballon a échappé à sa botte et a rebondi loin de lui au fond des filets, laissant le bouchon de l’Athletic Bilbao bloqué et embarrassé.

Il semblait que Simon prenait le contrôle pour acquis et envisageait sa prochaine passe, mais son manque de concentration lui a coûté cher et a donné à Pedri un but contre son camp qu’il ne méritait absolument pas d’avoir à son palmarès.

Les buts contre son camp ont été incroyablement fréquents à l’Euro 2020 jusqu’à présent, avec le malheur de Simon la neuvième fois qu’un joueur a franchi son propre filet dans ce tournoi à ce jour.

Étonnamment, il n’y avait eu que neuf buts contre son camp dans l’histoire des Championnats d’Europe avant cette année, mais les choses ont radicalement changé sur ce front.

Le but contre son camp de Simon/Pedri était étrange mais probablement pas le plus calamiteux de l’événement jusqu’à présent, dont l’Espagne a en fait profité lors de la phase de groupes.

Avec le match sans but, le Slovaque Martin Dubravka a vu un tir revenir de sa barre transversale et le gardien de but a tenté de le retirer du jeu pour un corner, ne le frappant que dans son propre but de manière comique.

Dubravka prendra quelques coups pour le but contre son camp le plus stupide du tournoi, bien que Simon ait tenté sa chance.

Lukáš Hrádecký, Mats Hummels, Wojciech Szczęsny, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Juraj Kucka et Merih Demiral ont également marqué contre son camp à l’Euro 2020

