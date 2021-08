Le gardien est maintenant dans Fire Emblem Heroes et il est puissant

Capture d’écran : Kotaku

De tous les personnages que je m’attendais à voir ajoutés au jeu de gacha mobile Fire Emblem Heroes, le gardien de Fire Emblem: Three Houses n’était pas la première personne qui m’est venue à l’esprit.

Pour être juste, Nintendo ne l’a probablement pas fait non plus. FEH organise régulièrement un sondage de popularité appelé Choose Your Legends, dans lequel les membres de la communauté peuvent voter sur les personnages de Fire Emblem qui seront ajoutés au prochain pool d’invocation. Le gardien anonyme connu pour ses charmants rapports de situation avait complètement balayé le vote en février, avec près de deux fois plus de joueurs votant pour lui que n’importe lequel des finalistes.

Qui est ce mystérieux gardien ? C’est un PNJ des Trois Maisons qui accueille les joueurs devant les portes du monastère de Garreg Mach. Il est déchiqueteur et il a une attitude positive contagieuse. Il semble presque hors de propos à côté de protagonistes légendaires tels que Marth et Eirika, ou la tragiquement irrésistible Marianne. Il n’est pas à sa place à côté des précédents vainqueurs, qui ont toujours été les protagonistes royaux de leurs jeux respectifs. En plus de ne pas être un personnage jouable dans Three Houses, il n’a même pas de nom ! Alors, qu’est-ce qui a poussé les électeurs à l’envoyer au sommet ? Considérant que FEH a plus de 17 millions de téléchargements, les résultats du sondage semblaient un peu pour la mémoire. Mais maintenant qu’il est en fait à FEH six mois plus tard, j’ai démarré le jeu et j’ai décidé de voir de quoi il s’agissait.

Bien que l’obtention de personnages dans FEH implique généralement de jouer avec de la monnaie gratuite ou payante, les joueurs peuvent sélectionner gratuitement un personnage Choose Your Legends. Vous pouvez donc soit l’attraper immédiatement, soit le choisir après quarante invocations si vous aviez un œil sur quelqu’un d’autre. Pendant que je résolvais des quêtes pour invoquer des orbes, j’ai remarqué que Gatekeeper figurait dans l’événement Forging Bonds.

Comme prévu par son métier, il a de très bonnes statistiques défensives et une très faible statistique de vitesse. Bien qu’il soit représenté avec une lance parfaitement utilisable, il est un utilisateur de tome avec une statistique d’attaque élevée. Attendez, un utilisateur magique avec une statistique d’attaque élevée ? Le portier?

G/O Media peut toucher une commission

Capture d’écran : Kotaku

Lecteur, je n’étais pas du tout préparé à voir son animation de combat. C’était si mignon, j’aurais pu pleurer. REGARDE ÇA.

Capture d’écran : Kotaku

Capture d’écran : Kotaku

IL N’EST PAS CELUI QUI ATTAQUE. IL OUVRE LA PORTE POUR LES ÉTUDIANTS ET SES CAMARADES À L’ATTAQUE. Il a une attaque magique élevée en raison du pouvoir d’amitié des animes. Tant qu’il défendra consciencieusement la porte, les personnes qu’il protège viendront à son secours. Soyez toujours mon cœur qui bat!

Ai-je mentionné que les animations d’attaque alternent entre différents groupes d’étudiants et de professeurs ? Cela m’étonne que les concepteurs du Gatekeeper aient déployé tant d’efforts pour mettre en œuvre l’animation d’une attaque qui ne dure que trois secondes environ.

Mais plus important encore, cher lecteur, il est aussi adorable.

C’est juste un gars qui garde les portes d’entrée, et il est si positif à ce sujet ? J’étais sceptique car j’étais autrefois agent de sécurité dans le hall d’entrée d’un hôtel. C’était un moyen de payer mes factures pendant que je poursuivais le développement de jeux. C’était aussi le pire travail que j’aie jamais eu. Contrairement aux agents de sécurité dans les films, les vrais ne sont généralement pas armés, et mon travail consistait principalement à désamorcer les conflits avec des clients malhonnêtes. Les clients m’ont crié dessus, m’ont enregistré sur leurs téléphones et ont menacé d’appeler la police en raison du mécontentement des clients. Si quelqu’un s’était fait voler devant moi, alors il aurait été seul. Je n’aurais pas pu être aussi positif que Mister Gatekeeper. C’était absolument impossible. Et je n’ai même pas fait face à une invasion militaire à grande échelle comme il l’a fait dans Trois Maisons !

Mais FEH est un jeu sur des héros capables de plus grands exploits que les hommes mortels. Dans ce cas, sa superpuissance est une positivité infaillible. En tant que personne qui a déjà occupé un emploi sans issue, Gatekeeper est la version de moi-même que j’aurais aimé pouvoir être. Quelqu’un qui a trouvé un but dans la routine quotidienne d’un « travail ». Je veux dire, écrasez le capitalisme et tout, mais ne serait-il pas agréable de vous sentir suffisant ? Comme si votre travail suffisait, même si vous ne guérissez pas le cancer ou ne résolvez pas la faim dans le monde ?

Quand j’étais au lycée, je pensais que je voulais gagner beaucoup d’argent et être quelqu’un avec une plaque dorée sur son bureau. Une fois que j’ai atteint le désespoir existentiel d’être un étudiant, j’ai commencé à voir le travail différemment. J’ai pensé : le concierge qui trouve un sens à son travail est certainement plus heureux que l’employé de bureau qui se sent piégé par ses obligations professionnelles. Qui est mieux loti ? Le gardien sans nom, ou les princes malfaisants qui se sentent piégés dans leur destin ? Plus de 70 000 joueurs de FEH pensent connaître la réponse.

J’aimais déjà le gardien lorsque je l’ai rencontré dans Three Houses, mais FEH a réussi à élargir sa relation avec les autres personnages grâce à leur inclusion dans son animation d’attaque. C’est en fait un excellent exemple de la façon dont les jeux de service en direct peuvent s’ajouter au canon existant lorsque le jeu principal est déjà terminé. Vive le gardien de Garreg Mach !