Le gardien international espagnol Sergey Hernández, positif au coronavirus

27/08/2021 à 18:27 CEST

Le gardien international espagnol Sergey Hernández, le gardien de Benfica, a été testé positif au coronavirus, a fait savoir vendredi le club portugais.

« Suivant le protocole habituel, l’équipe masculine de handball a effectué des tests pour le COVID-19 et un cas positif a été détecté dans l’équipe. Le gardien de but Sergueï Hernandez il a été testé positif et ne fera pas partie de la délégation qui se rendra en Suisse ce vendredi pour le match du premier tour de qualification de la Ligue européenne », a annoncé Benfica via son site internet.

Selon la note du club lisboète, le gardien espagnol présente des “symptômes légers” et est “isolé” à domicile.

“L’athlète maintient un bon état clinique avec des symptômes bénins de la maladie. Il a été placé en isolement à son domicile par le service médical du club en collaboration avec la délégation sanitaire et est en contact permanent avec le médecin de l’équipe”, a expliqué le club portugais.

Benfica, emmené par l’Espagnol Chema Rodríguez, affrontera Kriens-Luzern ce samedi en Suisse en match aller du premier tour de qualification de la Ligue européenne.