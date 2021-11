le gardien qui voit mal et arrête tout

30/11/2021 à 10:56 CET

Hannah Hampton a du mal à remplir un verre d’eau, mais aucun problème à arrêter les boules. L’actuel gardien d’Aston Villa C’est l’un des noms propres de la Super League anglaise féminine. Non seulement parce qu’il est au top de sa forme, il a déjà cumulé plus de 200 arrêts en compétition après avoir fait ses débuts à 16 ans, ni parce que cette semaine il a gagné son premier appel avec l’équipe senior anglaise. C’est à cause de tous les murs qu’il a détruits pour arriver là où il se trouve. Parce que, enfant, Hampton avait été avisée qu’elle ferait mieux d’oublier de faire du sport.

« Il n’y a aucune explication qu’elle soit gardienne de but »

Le footballeur de 21 ans est né avec un grave problème de vision. Il souffre d’un strabisme et a subi plusieurs opérations pour le corriger au maximum, mais l’état est toujours là. Le verre d’eau n’était pas une blague. En fait, elle l’admet elle-même. « Si je ne tiens pas le verre d’une main et la bouteille de l’autre, je suis incapable de le remplir. Je renverse tout & rdquor;, a-t-il reconnu cette semaine dans une interview à la BBC, avant d’expliquer davantage son problème.

« Je ne perçois pas la profondeur. Je ne sais pas comment juger les distances. Honnêtement, être un gardien souffrant de ça n’a pas beaucoup d’explications, mais je ne fais que jouer & rdquor;, a condamné le gardien, incrédule. «Quand j’étais petite, je suis passé par la consultation de nombreux médecins. En général, tout le monde m’a dit d’oublier de faire du sport professionnel & rdquor ;.

« Ils m’ont dit que je ne pouvais pas »

Ses premières sélections pour l’Angleterre illustrent non seulement son talent, mais aussi sa grande détermination. « Je pense que l’une des raisons pour lesquelles je suis ici est que ils m’ont toujours dit que je ne pouvais pas le faire & rdquor;. Le premier club à détecter le talent d’Hannah Hampton était, curieusement, Villarreal. La footballeuse a déménagé en Espagne avec sa famille à l’âge de cinq ans et a commencé à s’entraîner au club « groguet », où elle a commencé comme avant-centre.

En 2010, sa famille est retournée en Angleterre et elle s’est retrouvée dans la carrière de Stoke City. Là, elle a changé de poste pour devenir gardienne. Et comme si cela ne suffisait pas, au lycée, il a également décidé d’essayer le hockey sur gazon. Sa passion pour le sport était sans fin, presque comme son talent. En 2017, un éclaireur de Birmingham City n’a pas voulu la laisser s’échapper et l’a recrutée devenir footballeur professionnel. En chemin, il est passé par toutes les catégories inférieures de l’équipe anglaise. L’été dernier, il a signé pour Aston Villa, où il s’est consacré au meilleur niveau de sa carrière.

« Ils m’ont toujours dit que je ne pouvais pas faire selon quels emplois. Que je ne pourrais jamais être pilote ou chirurgien & mldr; mais je voulais faire du sport. Toujours. J’ai commencé à le faire quand j’étais petite, et je n’ai plus regardé en arrière & rdquor ;. Et avec cette détermination vertigineuse, c’est ainsi qu’Hannah Hampton a changé non seulement sa vie, mais celle des générations futures qui ont en elle une référence que, parfois, le travail a sa récompense.