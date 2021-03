«Le gars aux crevettes» Jensen Karp, présenté comme un agresseur présumé, est le dernier phénomène viral à avoir frappé Milkshake Ducked

Pour ceux qui suivent de telles choses, la réaction Internet la plus importante de cette semaine semble probablement familière: un roturier aux manières douces attire l’attention de manière inattendue et capture brièvement le cœur de la nation – ou, au minimum, l’attention ennuyée de Twitter et du mème de la nation. -makers – seulement pour qu’une révélation horrible à leur sujet fasse surface avant même que 15 minutes de célébrité sur Internet ne se soient écoulées.

La révélation du méchant de cette semaine est allée à Jensen Karp, un comédien de Los Angeles qui est devenu viral mardi pour un tweet cauchemardesque révélant ce qui semblait être des queues de crevettes dans une boîte de céréales Cinnamon Toast Crunch. Peu de temps après que les blagues sur «le gars de la crevette» ont commencé à inonder les médias sociaux, l’écrivaine Melissa Stetten a indirectement qualifié Karp d’être un agresseur présumé, ajoutant en outre que d’autres femmes l’avaient contactée pour contribuer à leurs propres allégations privées de maltraitance de Karp – que d’autres qui savait que Karp l’a rapidement soutenu.

Cette évolution troublante a transformé le discours du «gars de la crevette» en une discussion sur le délai d’exécution rapide de la chute de Karp – et a conduit à la description inévitable de Karp comme un «Canard Milkshake».

Alors, qu’est-ce qu’un Canard Milkshake?

Ce qui n’est pas un Milkshake Duck pourrait être la meilleure question.

Le concept de Milkshake Duck peut sembler ancien, mais le terme n’a que quelques années

Le Milkshake Duck est né en 2016, via ce tweet particulièrement observateur du populaire utilisateur de Twitter Ben Ward, alias @pixelatedboat.

Tout Internet adore Milkshake Duck, un joli canard qui boit des milkshakes! * 5 secondes plus tard * Nous avons le regret de vous informer que le canard est raciste – Ho Ho Hoat pixélisé (@pixelatedboat) 12 juin 2016

«Tout Internet adore Milkshake Duck, un canard adorable qui boit des milkshakes!» Ward a écrit, caractérisant la réponse typique à des mèmes viraux apparemment inoffensifs qui invitent les utilisateurs de médias sociaux à s’identifier à une personne amusante et accidentellement célèbre (ou canard) qui a attiré leur attention.

Hélas, Internet vole la joie aussi vite qu’il le permet: «* 5 secondes plus tard * Nous avons le regret de vous informer que le canard est raciste», a ajouté Ward.

Ward a usurpé la tendance des médias sociaux à parcourir immédiatement les antécédents du nouveau célèbre, déterrant tous leurs sales secrets, et la vitesse à laquelle la trajectoire de « voici cette belle chose! » «votre (nouveau) favori est problématique» se produit.

Le tweet de Milkshake Duck a traîné pendant un certain temps, augmentant régulièrement les cœurs, jusqu’à exactement un an après sa publication, lorsque le développeur d’un nouveau jeu bourdonnant s’est révélé être un partisan de Gamergate. La communauté des joueurs a commencé à qualifier le développeur de «Milkshake Duck» et un mème est né.

Quels sont les exemples notables de Milkshake Ducks?

La quintessence d’un Milkshake Duck est probablement Ken Bone, le gars blanc dégoûtant qui a charmé l’Amérique lors d’un débat présidentiel de 2016, mais s’est ensuite avéré avoir une histoire de commentaires Reddit sérieusement sommaire.

Ou peut-être étiez-vous fan des Tripps, le couple super-romantique qui est devenu viral à l’été 2017 pour leurs commentaires fièrement positifs pour le corps – jusqu’à ce qu’un examen plus approfondi de leurs médias sociaux révèle un certain nombre de remarques racistes et transphobes.

tout Internet aime le canard milkshake épais, le canard qui n’a pas peur d’admettre qu’il aime un milkshake épais * cinq secondes plus tard *: pic.twitter.com/Ft91257mXu – ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ (@nomchompsky) 4 août 2017

Et qui pourrait oublier la saga adorable devenue infernale de «Plane Bae» en 2018? Ce qui a commencé comme un tweet en direct amusant de la rencontre en vol d’un couple par un utilisateur de Twitter nommé Rosey Blair s’est rapidement transformé en cauchemar, alors que la moitié féminine involontaire du couple – qui ne savait pas qu’ils allaient exploser. à tout Twitter – s’est retrouvée doxxée, traquée et harcelée par des spectateurs qui ont découvert son identité et traqué ses informations privées.

En fin de compte, Rosey Blair, qui a commencé à ressembler à une entremetteuse innocente et divertissante, a rapidement commencé à ressembler à une chercheuse d’attention avide de célébrité et a fini par devoir s’excuser.

Il y a eu tellement d’autres récits d’éminents Canards Milkshake qu’au fil des ans, certains médias ont compilé des listes de best-of, car pourquoi ne pas transformer la toxicité surprise en compétition? Milkshake Ducking est-il tout le concept de Milkshake Ducks? Peut-être!

Alors Milkshake Duck est-il juste un autre terme pour un favori problématique?

Sorte de. Le dicton «votre favori est problématique» est une phrase née sur Tumblr qui illustre notre perte de foi en nos héros au fil du temps, à mesure que nous grandissons et évoluons et qu’ils ne disent pas ou ne font pas toujours les bonnes choses, et se transforment parfois en créatures que nous ne reconnais pas. Pensez à la façon dont Joss Whedon est passé d’un héros de culte geek à persona non grata alors que nous en apprenons davantage sur son histoire présumée en tant que réalisateur abusif, ou sur les nombreuses personnalités publiques accusées de harcèlement sexuel à la suite du mouvement Me Too.

The Milkshake Duck parle davantage de viralité instantanée à l’ère des médias sociaux, ainsi que de la polarisation croissante des idéologies professées publiquement. La composante virale signifie que n’importe qui peut devenir une personnalité publique du jour au lendemain – mais cela signifie également une probabilité accrue de découvrir qu’un nouveau favori a un passé mouvementé. La phrase implique une sorte de reconnaissance sinistre: tout le monde a dit et fait de la merde stupide sur Internet, et ainsi n’importe qui pourrait devenir un Milkshake Duck à tout moment.

Le scénario de Jensen Karp passe de «la sensation Internet du jour au lendemain qui s’est avérée mauvaise» à «une personnalité publique problématique accusée d’abus». En tant que comédien, il est assez connu dans la communauté comique de Los Angeles, et la rapidité avec laquelle Stetten l’a dévoilé semblait être une question d’autoprotection et d’alerter le public pour ne pas commencer à glorifier un agresseur présumé. Ce qui est typique de la trajectoire de Milkshake Duck dans le cas de Karp, c’est que le grand public est resté dans l’ignorance de la sombre histoire du canard du jour.

Le Milkshake Duck est donc probablement plus proche de «c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses».

Comment Milkshake Duck se croise-t-il avec le concept de culture d’annulation?

Rétrospectivement, il semble clair que tout le concept fait partie de la montée d’une conversation plus large autour de la soi-disant culture d’annulation. L’idée que quelqu’un reçoive Milkshake Ducked (vous pouvez également utiliser le terme comme verbe) semble parler de notre culture de plus en plus polarisée, où les moments d’unité sont de plus en plus rares. Le concept semble parfaitement adapté à une époque qui a été définie pour beaucoup par l’idée que rien n’est sûr et que tout phénomène apparemment innocent et joyeux a un ventre sombre qui n’a pas encore été révélé.

Cela a conduit de nombreuses personnes à parler de Milkshake Ducks comme de «milkshake» et à se préparer pour le futur Milkshake Ducking avant qu’il ne se produise. Soyez témoin de cet hymne accidentellement prophétique à la maintenant déshonorée Bon Appetit Test Kitchen, que la presse a officiellement qualifié de Milkshake Duck:

L’équipe de @bonappetit Test Kitchen sur YouTube est tellement adorable et amusante et je serai écrasée si jamais je découvre qu’ils se détestent tous ou que l’un d’eux est des canards milkshake ou quelque chose du genre. Restez en or, ponychefs! (Demandez à un collègue plus âgé d’expliquer cette référence.) – John Siracusa (@siracusa) 20 novembre 2019

Il peut être difficile de concilier le fait que cette idée très sombre est encapsulée dans un concept comme Dada-iste et ridicule comme un Milkshake Duck, ce qui fait du mème tout un exemple d’humour millénaire. Une partie du plaisir ironique de Milkshake Duck est que cela ressemble à un parent inquiet qui se présente pour gâcher tout votre plaisir. C’est tout un jeu jusqu’à ce que quelqu’un perde un œil – ou frappe la vitre d’une voiture.

En effet, il y a quelque chose dans la phrase qui semble encore très 2016, peut-être parce qu’elle est née d’un moment avant les élections de 2016 – avant, eh bien, la merde devienne réelle. Dans les années qui ont suivi, la plupart des conversations autour de personnalités publiques toxiques ont été liées à des discussions plus larges et plus sombres sur des sujets très graves comme le racisme, le fascisme et / ou le harcèlement sexuel. En substance, l’idée ironique du Milkshake Duck rappelle un moment d’innocence et de légèreté fantaisiste qui a depuis été, euh, Milkshake Ducked.

C’est probablement pourquoi le terme a quelque peu été abandonné, au profit de discussions concernant le concept plus large de culture d’annulation. Il a également tendance à rester en sommeil jusqu’à ce qu’un nouvel exemple viral majeur arrive – donc s’il n’a pas été sur votre radar, vous n’êtes pas seul.

Pourtant, même si le terme a été largement éclipsé, il a été prouvé qu’il restait puissant. Chaque année environ, il semble y avoir un nouvel exemple qui fait grimper le terme d’un cran supplémentaire dans le registre culturel. En 2018, Milkshake Duck est même devenu le mot de l’année du dictionnaire Macquarie.

À ce stade, même si vous n’êtes pas familier avec le terme spécifique de Milkshake Duck, vous savez probablement tout sur la trajectoire de la renommée Internet de courte durée suivie d’une chute dans l’infamie qu’elle représente. L’intérêt du Milkshake Duck est qu’il s’agit d’une partie bien connue, pleinement établie et apparemment inévitable du processus de virage.

le canard milkshake est si terriblement cohérent qu’un étudiant en thèse va analyser et représenter graphiquement sa demi-vie statistique dans un fil de tweet viral jusqu’à 36-42 heures plus tard, quand ils se révèlent être un agent de monsanto – tess (@gaymoomin) 24 mars 2021

En fin de compte, il est possible que la séquence typique de Milkshake Duck en dise moins sur le Milkshake Duck spécifique qui se fait sortir et / ou «annulé» pour être toxique que la culture qui diffuse ses péchés au monde pour commencer.

Mais c’est peut-être aussi pourquoi Milkshake Duck est un concept si attrayant: c’est une façon parfaitement ridicule de cadrer quelque chose qui est en fait assez sérieux sous l’absurdité – une vérité sur la nature humaine qui est aussi sombre qu’hilarante.

Après tout, aucun de nous n’est parfait – nous ne sommes que des Milkshake Ducks qui attendent d’arriver. Peut-être que le dernier Milkshake Duck de niveau boss n’est que l’Internet lui-même.