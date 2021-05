Le gars de mon oreiller a poursuivi le Daily Mail pour diffamation à propos de l’histoire de Jane Krakowski et ils veulent qu’elle soit rejetée ⋆ .

10 mai 2021 / Publié par: Mieka

En janvier, le Daily Mail a publié un article qui Jane Krakowski et que MyPillow huard Mike Lindell étaient dans une relation secrète qui a duré près d’un an. Je sais, arrête de rire, mais quelqu’un l’a dit, et Hollywood est une banane donc on ne sait jamais. Jane a affirmé «Je n’ai jamais rencontré l’homme», et Mike a poussé ses démentis un peu plus loin en affirmant qu’il n’avait jamais entendu parler d’elle auparavant. Si l’un ou l’autre avait de bonnes raisons de poursuivre le Daily Mail pour diffamation, ce serait évidemment Jane. Mais c’est Mike. Il dit que les affirmations selon lesquelles il a courtisé Jane avec du champagne et de l’alcool sont diffamatoires parce qu’il est un «chrétien pieux». Le Daily Mail a demandé que le procès soit rejeté.

On pourrait penser qu’avoir un procès de 1,3 milliard de dollars suspendu au-dessus de votre tête suggérant que vous avez essayé de saper la démocratie serait une question plus urgente, mais bien sûr, Jésus n’approuverait pas que vous offriez à Rural Juror de la télévision une bouteille de Don Julio avec une note que dit “montre-moi tes oreillers sales et je te montrerai le mien.” Ce n’est pas comme si Jésus avait du vin pour du sang ou quoi que ce soit! Selon The Hollywood Reporter:

Le Daily Mail a décidé de classer l’affaire le 12 avril, mais Lindell a depuis demandé de modifier sa plainte. Dans une lettre du 6 mai adressée au juge de district américain Paul Crotty, l’avocat du point de vente, Kelli Sager, soutient qu’il serait vain de le permettre. Sager fait valoir que non seulement les déclarations en question ne sont pas diffamatoires – mais qu’il est également une personnalité publique et ne peut pas montrer que le média a agi avec malice. (Même si le tribunal estime qu’il n’est pas une personnalité publique, elle dit que la loi anti-SLAPP récemment renforcée de New York nécessiterait une démonstration de malice.) De plus, fait-elle valoir, les amendements proposés n’ajoutent que «des détails vagues et non pertinents sur la reprise Lindell. Réseau »dont il disposait avant le dépôt de la plainte initiale.

En essayant de faire glisser une fiche pour sa propre organisation dans un procès, maintenant qui traîne-t-il avec une idée cinglée comme celle-là (jeu de mots très intentionnel)? En parlant d’amis, nous avons déjà entendu parler du statut SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). C’est en vertu d’un statut anti-SLAPP que Stormy Daniels‘a été condamné à payer Donald’s Trump les frais juridiques après qu’elle l’ait poursuivi en diffamation sans succès. Oh, étions-nous si jeunes! Selon THR ajoute:

Dans une réponse déposée jeudi à l’appui de sa requête en rejet, le Daily Mail a fait valoir que la loi est claire et que même un «chrétien pieux» ne serait pas «soumis à la haine ou au mépris des lecteurs ordinaires, appliquant les mœurs de la société d’aujourd’hui, en raison d’un rapporte qu’il est sorti avec une actrice populaire et lui a donné des cadeaux comprenant de l’alcool. Sager soutient que Lindell n’a pas cité un seul cas où un tribunal a trouvé des déclarations inoffensives sur une relation amoureuse consensuelle entre deux adultes, ou celles impliquant des cadeaux d’alcool, sont diffamatoires.

Eh bien, je peux penser à un exemple, mais il faudrait que Jane poursuive également le Daily Mail. Oh attendez, un oreiller peut-il intenter une action en justice? Parce que je suis presque sûr que l’oreiller de Mike a aussi un étui assez solide.

Pic: Wenn.com