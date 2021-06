L’analyste politique principal de CNN et autoproclamé “vérificateur de la réalité” John Avlon a rejoint mardi les animateurs de CNN Newsroom Jim Sciutto et Poppy Harlow pour affirmer que la démocratie est en grand péril parce que les républicains sont terribles et les lois électorales qu’ils essaient de faire passer dans des endroits comme le Texas sont similaires à des massacres raciaux littéraux.

Parlant de HR 1 et de l’obstruction systématique, Sciutto, qui prétend également n’avoir aucune opinion sur la question, a demandé: “ces mesures sont-elles DOA au Sénat en tant que question pratique ou Biden et les démocrates peuvent-ils faire un tour ici?”

Avlon, ressemblant plus à un porte-parole démocrate qu’à un vérificateur des faits, a déclaré : « après que le flibustier a tué une commission bipartite chargée d’enquêter sur les attaques du 6 janvier contre notre Capitole et notre démocratie, vous devez vous demander quoi – pourquoi une personne raisonnable pourrait de raisonner ensemble de bonne foi sur des questions comme les droits de vote.

Après avoir espéré que Sens. Sinema et Manchin seraient au moins d’accord pour faire de l’obstruction systématique une “réforme”, a-t-il averti, “car qu’il s’agisse du HR 1, du For The People Act ou du John Lewis Voting Rights Act, qui est plus ciblé et adapté, il n’y a pas de question nous assistons à un assaut soutenu contre notre démocratie, sur les droits de vote dans de nombreux États, le Texas n’étant que le dernier exemple.

Le gars de « Reality Check » a ensuite affiché une carte sur l’écran qui montrait tous les endroits où les droits de vote seraient attaqués. Le graphique était si fallacieux qu’il incluait le Kentucky, dont la nouvelle loi a été adoptée avec un soutien bipartite écrasant, signée par un gouverneur démocrate, et a été précédemment décrite par CNN comme l’une « qui a élargi l’accès au vote ».

Avlon s’est ensuite répété : « C’est donc une attaque soutenue contre notre démocratie en cours en ce moment, et il exige la défense de notre démocratie en ce moment. Les démocrates doivent donc trouver un moyen de faire passer cela.“

Harlow a ensuite intensifié la rhétorique, battant Chris Cuomo au poing en comparant ces projets de loi au massacre de Tulsa. «Je n’arrête pas de penser à ce combat au Texas qui se déroule le même jour où nous, en tant que nation, marquons et reconnaissons le massacre de Tulsa. Et tous les droits civils et constitutionnels dont les habitants de Greenwood ont été privés au cours de ces deux jours et ce qui se passe maintenant en termes d’accès au scrutin. »

Les estimations historiques varient, mais certains historiens estiment que près de 300 personnes pourraient être mortes lors du massacre de la course de Tulsa qui a eu lieu lorsqu’une foule blanche rancunière a attaqué le quartier prospère de Greenwood. Personne n’a jamais été poursuivi.

Les massacres de communautés prospères à Tulsa, qui ont été effectivement effacés de notre histoire, montrent que le racisme structurel est réel. Que nous avons besoin d’un calcul plus large de notre histoire qui soit fondamentalement plus inclusif et lorsqu’il y a des tentatives pour fermer les droits de vote, nous devons comprendre non seulement en termes de politique partisane du moment, mais les thèmes plus larges de l’histoire politique américaine et comment cela se recoupe avec la race tout au long de notre histoire. On ne peut pas s’en cacher. Nous devons l’affronter les yeux grands ouverts et idéalement ensemble, enfin.

CNN considère qu’il est « plus inclusif » de brouiller les projets de loi d’aujourd’hui pour qu’ils soient comparables à un massacre de Noirs. Naturellement, le vérificateur de réalité n’a jamais fourni la preuve que ces lois finissent par restreindre la participation électorale.

