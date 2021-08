Le gars libre de Ryan Reynolds gagne à nouveau au box-office, ajoutant une nouvelle ride aux cinémas contre le débat en streaming

The Night House et The Protege étaient des sorties plus petites, mises dans moins de 3 000 cinémas à l’échelle nationale, mais la performance de Reminiscence est particulièrement difficile. Il y a de fortes chances que lorsque les chiffres seront finalisés, le film sera classé dernier parmi tous les titres que Warner Bros. a sortis cette année, ce qui n’est pas génial – même si le film n’a été réalisé qu’avec un budget de gamme de 68 millions de dollars (selon la date limite). Il faut reconnaître que la mi/fin août est une période célèbre pour le box-office, alors que les plans d’été se terminent et que l’année scolaire commence, mais c’est encore difficile à voir. Il est possible que les choses s’améliorent beaucoup du côté de HBO Max, mais nous n’en avons aucune idée puisque le studio ne publie pas de statistiques sur le trafic ou les nouveaux abonnés.