Le gars qui a tout vendu pour Bitcoin révèle comment il garde sa cachette en sécurité Crypto new media

En 2017, avant le début de la frénésie des crypto-monnaies, Didi Taihuttu a pris la décision de sa vie : il a vendu tous ses actifs et acheté du Bitcoin… à 900 $. Peut-être qu’il était super heureux quelques mois plus tard lorsqu’il a réalisé un retour sur investissement de 20X, mais maintenant, avec chaque pièce s’échangeant au-dessus de 46 000 $, Taihuttu doit réfléchir très sérieusement à la façon de protéger sa fortune, étant donné qu’il est sa propre banque.

La façon dont il protège ses actifs, comme il l’a dit à CNBC, implique de rendre pratiquement impossible l’accès à ses fonds en utilisant le monde entier comme coffre-fort personnel :

“J’ai caché les portefeuilles matériels dans plusieurs pays afin que je n’aie jamais à voler très loin si j’ai besoin d’accéder à mon portefeuille froid, afin de sortir du marché”,

Le monde est votre banque quand vous n’avez pas de banque

Taihuttu ne veut pas révéler le montant d’argent dont il dispose, mais on savait à l’époque qu’il avait mis sa maison en vente pour 85 BTC. Il a également vendu sa voiture, sa moto, les jouets de ses filles et même certains articles ménagers.

Maintenant, il passe son temps à parcourir le monde, à se prendre en photo avec des vêtements Bitcoin et à proposer des services de conseil. Il n’a pas de comptes bancaires importants et son argent est stocké dans au moins 6 portefeuilles répartis en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Australie.

L’idée de Taihuttu est d’avoir au moins un portefeuille sur chaque continent. La seule façon d’accéder à ces fonds est de se rendre spécifiquement à l’emplacement du portefeuille dur, donc cette décision, bien qu’excentrique, est également pratique compte tenu de ses besoins.

Comme il le dit à CNBC, il ne compte même pas sur les solutions bancaires pour la garde de ses portefeuilles rigides, qu’il cache dans des endroits aussi aléatoires que des appartements en location ou des maisons d’amis.

Ces portefeuilles représentent 74% de ses fonds. Les 26% restants, Taihuttu a des portefeuilles chauds qu’il utilise pour profiter de la vie, échangeant du Bitcoin quand il en a besoin.

Taihuttu aime Bitcoin, mais il n’est pas un maxi

En plus de Bitcoin, Taihuttu détient Litecoin et Ethereum. De toute évidence, il devrait avoir une quantité importante de jetons Bitcoin Cash étant donné qu’il a acheté Bitcoin avant la fourchette ; cependant, il n’a pas divulgué ces informations.

Taihuttu n’a pas l’intention de changer son style de vie ou sa stratégie d’investissement. Tout comme Tom Lee, il s’attend également à ce que Bitcoin atteigne bientôt au moins 100 000 $, du moins selon une interview de 2020, bien qu’il n’ait pas peur des baisses drastiques.

Et jusqu’à présent, les choses semblent aller très bien pour lui. Investir dans Bitcoin a sans aucun doute été la meilleure décision financière qu’il ait prise, et il n’hésite pas à assurer aux médias que Bitcoin est l’or du 21e siècle.

