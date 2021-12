Le gauchiste Gabriel Boric est le prochain président du Chili

20/12/2021

Abel gilbert

« L’espoir a vaincu la peur », a déclaré Gabriel Boric devant une foule qui débordait du centre de Santiago et l’entendit pour la première fois comme le nouveau président de le Chili. Le jeune député de gauche prendra la présidence le 11 mars, à l’âge de 36 ans. Jamais auparavant les Chiliens n’avaient été dirigés par une autorité exécutive de cet âge. Sa victoire était écrasante et contre les présages de certains sondeurs. Le candidat d’Approve Dignity, la coalition qui comprend les groupes de gauche qui ont émergé au cours de la dernière décennie et le Parti communiste, l’a destitué 11 points d’avance sur José Antonio Kast. 55,86% des voix ont appelé le parti. Comme si les jours les plus passionnés de l’éclosion sociale de novembre 2019 étaient revécus, des milliers et des milliers de personnes ont scandé le nom du vainqueur. Boric a promis « avancer de manière responsable dans les changements structurels » et étendre « les droits sociaux avec la responsabilité sociale ». Le Chili qui envisage, a-t-il répété, est vert, défenseur de l’environnement et de la diversité, culturelle, ethnique, sexuelle et religieuse. « Je serai un président qui écoutera plus qu’il ne parlera. Je régnerai les pieds dans la rue, les décisions seront prises avec le peuple.

La raison du triomphe retentissant est double : d’une part, presque 55% des Chiliens en mesure de payer est allé aux urnes. Le fantôme de l’extrême droite a retiré huit pour cent de plus de la liste électorale de leurs maisons, par rapport au premier quart de travail. Mais l’autre fait qui semble expliquer le passage à tabac de Kast est lié à la torsion modérée Boric au deuxième tour. Son message a réussi à convaincre des milliers de citoyens, surtout après le dernier débat télévisé avec son contenu. La grande différence en leur faveur donnera au vainqueur du scrutin suffisamment d’air pour faire face à une présidence non sans complexités. Un autre facteur a été déterminant. Les voix de Franco Parisi, qui avait occupé la troisième place aux élections de novembre, ne sont pas allées à Kast, malgré ses affinités programmatiques.

Mais Boric sait qu’il doit aussi honorer son propre programme gouvernemental, et c’est ce qu’ils lui ont demandé lors de l’acte de célébration dimanche soir. C’est pourquoi il s’est souvenu que « les raisons de l’éclosion sociale sont toujours valables », ainsi que des demandes de justice et de dignité et d’un système de retraite géré par l’État. « Le le respect de la droits humains c’est toujours et en tout lieu un engagement auquel vous ne pouvez pas renoncer. Plus jamais un président ne déclarera la guerre à son peuple », a-t-il déclaré en référence à Sebastián Piñera, qui, lorsque les manifestations ont commencé il y a deux ans, a d’abord opté pour la solution répressive. « Justice, vérité, pas d’impunité », chanté avec les personnes présentes.

Quelques heures après la mort de Lucie Hiriart, veuve de l’éteint Auguste PinochetA 99 ans, la possibilité que l’idéologie du dictateur renaît de ses cendres a fait naufrage dans les urnes. Kast avait assuré pendant la campagne que, s’il vivait, Pinochet voterait pour lui. Ensuite, il a dû modérer sa bravade. Cela ne l’a pas atteint. « La vieille est morte et le jaune a gagné (pour Boric). Bonne année », ils ont écrit sur un mur de la capitale lorsque les résultats ont été connus.

Quelques heures avant les festivités, Piñera avait félicité le héros du jour des élections. Le magnat lui a demandé « modération » et lui a rappelé que » gouverner n’est pas facile. » Piñera lui-même le sait après son deuxième et mouvementé mandat : ​​il a dû traverser une épidémie sociale et gérer un pays en pleine pandémie. Cela a coûté « . s’est mis au service de son successeur et l’a invité à une réunion de travail demain au palais de La Moneda. Même Kast a préféré se montrer dans la nuit de Santiago comme un prétendant avec une main tendue à un rival qu’il a subi des insultes pendant la campagne électorale. L’avocat s’est présenté au même commandement de campagne de Boric pour le saluer personnellement.

Le rôle de l’ancienne Concertation

« Félicitations à Gabriel Boric pour son triomphe extraordinaire et incontestable », a déclaré l’ancien président Ricardo Lagos, qui s’est tourné en faveur du jeune législateur sans conditions politiques. L’ancien président aussi Michelle Bachelet, ainsi que d’autres dirigeants sociaux-démocrates et de la démocratie chrétienne. La peur de « Kast (vous), faisant allusion au candidat républicain, a permis aux forces qui gravitaient au Chili entre 1990, date du début de la transition, et 2010, de sortir soutenir Boric pour que le Chili ne répète pas l’expérience brésilienne avec Jair Bolsonaro.

Boric a assuré que le prochain gouvernement sera de « tous & rdquor; les Chiliens. Les défis sont énormes. Le PIB augmentera de près de 12% en 2021. Selon Piñera, l’emploi est sur le point de retrouver les niveaux d’avant la pandémie. Pour 2022, une amélioration économique de pas plus de deux points est attendue. Boric hérite, comme d’autres pays de la région, d’une repousse inflationniste. L’année s’est terminée avec une augmentation du coût de la vie de 6,5 %. La plus grande complexité à laquelle le vainqueur des élections devra faire face est liée à la parité des forces au Congrès. Boric considère que cet équilibre doit être vu comme un « invitation au dialogue » et une « opportunité de se revoir ».

Le défi de l’Assemblée constituante

Parallèlement au second tour présidentiel, et comme s’il s’inscrivait dans une réalité parallèle et parfois étrange, le Chili est le théâtre d’un Assemblée nationale constituante. La revendication d’une nouvelle Magna Carta a été arrachée à la rue par le gouvernement et les partis de droite, qui n’ont pas le droit de veto à la Convention car ils ont eu un résultat terrible dans l’élection des délégués. L’Assemblée, présidée par une dirigeante d’origine mapuche, Elisa Loncon, s’apprête à rédiger un texte au caractère progressiste marqué qui entend enterrer celui hérité de la dernière dictature, en vigueur depuis 1980, malgré plusieurs amendements. Lorsque la nouvelle de la victoire de Gabriel Boric est tombée, l’Assemblée a immédiatement salué le prochain président. « Nous comptons sur votre soutien pour mener à bien ce processus. En tant que convention, nous réaffirmons notre engagement à respecter l’institutionnalité et l’indépendance des pouvoirs de l’État, afin de remplir notre mission : rédiger la Constitution qui unit le Chili & rdquor ;.