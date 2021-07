Le gaz naturel peut-il jouer le rôle de carburant « pont » dans la transition énergétique de l’Inde ?

Le gaz peut contenir des émissions de carbone non nulles, mais il peut coexister dans un avenir à haute teneur en énergies renouvelables, en particulier jusqu’à ce que l’Inde atteigne des émissions nettes nulles, ce qui est probablement dans plusieurs décennies.

Par Rahul Tongia,

Il y a quelques années, le gouvernement indien a annoncé son ambition de presque tripler la part du gaz naturel dans son mix énergétique à 15 % d’ici 2030. La part de gaz de l’Inde s’élève à un peu plus de 6 %, faible par rapport à la moyenne mondiale, et seulement agressive la croissance du gaz peut rapprocher l’Inde de son objectif. De nombreux pays considèrent le gaz naturel comme un carburant de « pont » dans la transition progressive vers une économie à faible émission de carbone. Cependant, pour l’Inde, plusieurs aspects sont à considérer lorsqu’il s’agit de la faisabilité du gaz naturel comme carburant de transition, tant du point de vue économique que de la décarbonation.

Lors d’un récent séminaire organisé par le Center for Social and Economic Progress sur l’avenir du gaz naturel et du charbon en Inde, qui s’appuyait sur les Perspectives énergétiques de l’Inde 2021 de l’AIE, le consensus général était que si le gaz a le potentiel de jouer un rôle de plus en plus important pour l’avenir de l’Inde, l’abordabilité reste un problème clé. Un autre problème est que, bien que le gaz soit supérieur au charbon d’un point de vue environnemental, il reste un combustible fossile et non un point final pour zéro émission.

L’Inde importe actuellement la moitié de son gaz. Les pays qui sont passés de l’énergie au charbon au gaz naturel se sont appuyés sur un approvisionnement en gaz naturel bon marché, dont l’Inde n’a pas. Alors que les prix au comptant du gaz étaient bas jusqu’à récemment, ils ont augmenté après août 2020, et de nombreux analystes disent que les prix futurs ne seront pas aussi bas qu’en 2020, qui a connu une tempête parfaite de chutes de la demande, des conditions météorologiques favorables qui ont atténué les pics de demande, COVID-19, etc. Plus important encore, le prix rendu en Inde est beaucoup plus élevé en raison d’une combinaison de coûts d’infrastructure (pour la regazéification et les pipelines nationaux) et d’un régime fiscal élevé. Les États fixent actuellement leurs propres taux d’imposition qui s’ajoutent aux taxes à l’importation ou fédérales. Les impôts de l’État peuvent varier, par exemple, de 15 % au Gujarat à 25 % au Chhattisgarh (à partir de 2019). Certes, les produits pétroliers peuvent être soumis à des taxes plus élevées que le gaz naturel. Cependant, les deux ne relèvent pas du régime de la taxe sur les produits et services (TPS).

Si la durabilité est l’objectif, du point de vue du carbone et d’autres perspectives, le gaz naturel est-il le meilleur carburant pour y parvenir ? Il est vrai que l’avantage propre du gaz sur le charbon est réel, quoique modeste. Du point de vue de la propreté, les énergies renouvelables (ER) semblent limiter la proposition de valeur du gaz naturel, notamment pour l’électricité. L’objectif déclaré de l’Inde d’atteindre 450 GW de capacité renouvelable d’ici 2030 a stimulé les investissements dans les énergies renouvelables. Les ER opportunistes ou variables, qui ne nécessitent pas de stockage, sont déjà devenus l’option la moins coûteuse pour de nouvelles capacités électriques.

Un autre inconvénient est que le gaz naturel ne fournit pas beaucoup d’emplois nationaux, surtout s’il est importé. Cependant, RE ne fournit pas non plus d’emplois à grande échelle au niveau national, jusqu’à ce que la fabrication augmente. La plupart des cellules solaires et même des modules sont importés aujourd’hui. La Chine domine l’offre de cellules et de modules (ces derniers sont parfois assemblés en Inde). Seul le charbon fournit des emplois domestiques de manière disproportionnée, bien que les coûts environnementaux élevés de l’exploitation minière s’ajoutent aux externalités de la combustion du charbon.

Le gaz naturel joue un rôle non négligeable dans des niches ou des segments sélectionnés, y compris l’industrie, qui peuvent stimuler la croissance en Inde. Mais le défi est celui de l’infrastructure pour l’utilisateur final. C’est prévu, mais cet investissement devrait idéalement être utilisé pendant de nombreuses décennies. Cela sera-t-il réaliste, soit en raison de problèmes de carbone, soit parce qu’une alternative comme l’hydrogène vert rattrape son retard ?

L’Inde devrait se concentrer sur les endroits où il remplace le charbon, en particulier le charbon « sale » (et inefficace), puis là où il offre de la valeur par rapport à d’autres combustibles fossiles. Il devrait également prévoir un avenir hybride, où l’hydrogène se développera et où l’écosystème gazier de l’Inde permettra un passage à l’hydrogène, peut-être dans un premier temps grâce au mélange. L’Inde doit également intensifier ses efforts de R&D, sa mise en œuvre sur le dernier kilomètre et ses efforts de fabrication à des échelles sans précédent pour permettre de multiples transitions transparentes et rentables, à savoir du charbon au gaz et du gaz à l’hydrogène (ou, si nécessaire, du charbon à l’hydrogène). Cela s’applique au secteur industriel, contrairement à l’électricité, où les énergies renouvelables et les batteries compriment le gaz naturel.

L’Inde a besoin d’une approche holistique de l’énergie, qui couvre plusieurs combustibles, au lieu d’objectifs basés sur des silos qui sont souvent en conflit. La clarté et la certitude des politiques sont importantes pour l’industrie et les utilisateurs finaux, qui doivent investir dans un stock de capital qui dure des décennies. Cette approche holistique doit s’étendre à la transition énergétique plus large, qui créera des gagnants et des perdants, ainsi que de lourds impacts localisés sur les régions aujourd’hui lourdes en charbon.

Le gaz peut contenir des émissions de carbone non nulles, mais il peut coexister dans un avenir à haute teneur en énergies renouvelables, en particulier jusqu’à ce que l’Inde atteigne des émissions nettes nulles, ce qui est probablement dans plusieurs décennies. Cependant, il semble difficile pour l’utilisation du gaz naturel d’atteindre les 15 % prévus de la composition du portefeuille annoncés par le gouvernement ou un niveau où il explique une baisse significative des émissions de carbone de l’Inde, en particulier d’ici 2030. Côté, les émissions de carbone sont déjà en baisse en raison des énergies renouvelables, en plus d’autres changements dans l’économie et d’une efficacité accrue.

(L’auteur est chercheur principal au CSEP à New Delhi, où ses travaux portent sur la technologie et les politiques, en particulier pour le développement durable. Il est également chercheur principal non-résident à la Brookings Institution et professeur adjoint à l’Université Carnegie Mellon, et était le conseiller technique fondateur du groupe de travail Smart Grid du gouvernement indien. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.