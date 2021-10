Le géant américain de la vente au détail Walmart va installer des centaines de guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins à travers le pays.

Le géant américain de la vente au détail Walmart s’est associé à la société d’encaissement de pièces Coinstar et à l’échange de crypto-monnaie CoinMe pour installer 200 guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins à travers les États-Unis. l’installation de 8 000 guichets automatiques bitcoin à travers le pays. Il n’y a pas eu d’autres détails sur les échéanciers pour le moment.

Selon Coin ATM Radar, il existe actuellement plus de 25 000 guichets automatiques Bitcoin dans certaines épiceries et stations-service aux États-Unis. Coinstar exploite 4 400 kiosques activés pour les achats de Bitcoin dans 33 États.

Le directeur de la stratégie et responsable de la recherche chez BitOoda Sam Doctor a déclaré à Bloomberg que même si les guichets automatiques Bitcoin ne sont pas un nouveau développement et peuvent déjà être trouvés dans de nombreux supermarchés : les sceptiques, devraient-ils le déployer au-delà d’un pilote initial. »

Les guichets automatiques Bitcoin ont un supplément de 11%.

Les guichets automatiques Bitcoin ont un supplément de 11%, des frais de 4% pour l’option Bitcoin et des frais de change supplémentaires de 7%. À titre de comparaison, les plateformes de trading crypto populaires Binance et Coinbase facturent respectivement 3 % à 4,5 % et 3,99 % pour les achats par carte de débit et de crédit. Il est gratuit d’effectuer un dépôt direct depuis un compte bancaire vers un portefeuille Binance ou Coinbase. La nouvelle a été accueillie comme un signe d’adoption par certains, y compris l’influenceur Lark Davis qui a déclaré : « Wal Mart vend du Bitcoin maintenant… cool ! Cependant, d’autres utilisateurs n’étaient pas satisfaits des frais élevés.