Le géant australien des fonds de pension avec un milliard d’actifs sous gestion est ouvert à l’investissement dans la crypto

Le géant australien des fonds de pension avec 69 milliards de dollars d’actifs sous gestion est ouvert à l’investissement dans la crypto

AnTy15 octobre 2021

« À mesure que le segment (crypto) mûrit. . . il est probable que les super fonds recherchent une exposition », a déclaré le responsable des devises de QIC. Les fonds de pension ne s’intéressent toujours qu’à la technologie blockchain, le bitcoin « n’étant pas un domaine d’intérêt ou de concentration ».

Queensland Investment Corporation (QIC), l’un des plus grands fonds de pension d’Australie, a déclaré qu’il pourrait faire de petits investissements dans le secteur des crypto-monnaies. Le fonds a déclaré au Financial Times qu’il était ouvert à investir dans des crypto-monnaies à l’avenir.

QIC gère 92,4 milliards de dollars australiens (69 milliards de dollars) d’actifs et est le cinquième plus grand fonds de pension d’Australie.

Selon le responsable des devises du fonds, Stuart Simmons, les premiers afflux dans la cryptographie seront probablement « plus un filet qu’une inondation » en raison de l’incertitude entourant la réglementation.

«Je ne pense pas que les super fonds et le marché institutionnel investissent dans la cryptographie soient inévitables, mais à mesure que le segment mûrit. . . il est probable que les super fonds recherchent une exposition.

Contrairement aux family offices et aux fonds d’investisseurs privés du pays, les «supers» australiens, qui mettent en commun et gèrent l’épargne-retraite des gens, ne sont pas encore entrés sur le marché de la cryptographie.

Pas intéressé par les actifs cryptographiques

C’est encore un autre signe que les fonds de retraite s’intéressent désormais à l’espace des actifs cryptographiques malgré un contrôle réglementaire croissant. Récemment, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), la deuxième caisse de retraite en importance au Canada, avec un actif de 300 milliards de dollars, a dirigé la ronde de financement par capitaux propres de 400 millions de dollars du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network.

CDPQ CTO et vice-président exécutif Alexandre Synnett a déclaré dans une entrevue que leur investissement inaugural dans le secteur de la cryptographie montre leur « conviction » dans la technologie blockchain, qui « changera la façon dont les services financiers interagissent ».

Synnett, cependant, a déclaré que le fonds se concentre uniquement sur les investissements « opportunistes » dans des sociétés en démarrage « diamant brut » et qu’il ne s’agit que d’un « petit jeu de diversification », avec « absolument » aucun plan pour allouer des fonds directement à Bitcoin ou autres cryptos.

De même, Andrew Fisher, responsable de l’allocation d’actifs chez Sunsuper, un gestionnaire de fonds de pension basé dans le Queensland avec 63 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré qu’il ne s’intéressait qu’à la technologie blockchain, et que le bitcoin et les autres cryptos ne sont « pas un domaine d’intérêt ou se concentrer. »

Les exigences réglementaires ont besoin de clarté

Selon Simmons of QIC, il existe encore un certain nombre d’incertitudes concernant les crypto-monnaies, et « l’infrastructure opérationnelle pour l’investissement institutionnel reste immature ».

Les plus gros investisseurs voudront plus de certitude sur le plan réglementaire et plus de protections autour des « risques non quantifiables » tels que la fraude et la manipulation de marché, a-t-il ajouté.

Mais une fois que les exigences réglementaires seront claires, les investisseurs prudents se sentiront plus à l’aise pour investir dans le secteur.

L’entrée de grandes banques et d’autres institutions financières « met en évidence l’opportunité perçue de la possibilité d’investir dans la cryptographie », a déclaré Simmons.

« Alors que le cadre continue de se développer, les super fonds pourraient éventuellement simplement répondre à la demande des utilisateurs en facilitant l’investissement dans la crypto. »

