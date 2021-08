Le géant bancaire américain Morgan Stanley achète plus de 250 000 000 $ d’actions Bitcoin Trust en niveaux de gris Crypto new media

Le géant bancaire Morgan Stanley a réalisé un investissement à neuf chiffres dans le produit d’investissement en monnaie numérique Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

GBTC offre aux investisseurs institutionnels une exposition au Bitcoin (BTC) car les actions sont basées sur les performances du meilleur crypto.

Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis montrent que le titan financier a investi dans GBTC via quatre fonds différents.

Le fonds Insight de la banque d’investissement – ​​qui possède 8,1 milliards de dollars d’actifs – a acheté 928 051 actions de GBTC d’une valeur de 36,19 millions de dollars.

Le Morgan Stanley Institutional Fund, avec un actif net d’une valeur de 5,63 milliards de dollars, a constitué le plus gros investissement de la banque dans GBTC. Il a acheté un total de 4 772 064 actions d’une valeur de 186,11 millions de dollars en 12 achats distincts.

Le Morgan Stanley Institutional Fund Trust (Discovery Portfolio), dont l’actif net s’élève à 5,1 milliards de dollars. a acheté 611 868 actions d’une valeur de 23,86 millions de dollars.

Le Morgan Stanley Variable Insurance Fund, qui a un actif net d’une valeur de 237,44 millions de dollars, a effectué deux achats distincts pour un total de 179 703 actions d’une valeur de plus de 7 millions de dollars.

Les quatre fonds ont acheté un total de 6 491 686 actions de Grayscale Bitcoin Trust d’une valeur de 253,17 millions de dollars. Selon les documents de la SEC, la série d’investissements de Morgan Stanley a été réalisée avant la période de référence du 30 juin, ce qui suggère que le géant bancaire s’est chargé d’actions GBTC alors que Bitcoin se négociait à près de 30 000 $.

Le gros achat de GBTC de Morgan Stanley intervient au milieu d’une vague d’adoption de la cryptographie d’un an par les grands acteurs bancaires. La semaine dernière, un rapport de Bloomberg a révélé que le géant financier Citigroup s’efforçait de permettre aux clients institutionnels d’accéder aux produits de trading à terme Bitcoin.

Image en vedette : Shutterstock/Mopic