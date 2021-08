Le géant bancaire américain Wells Fargo dépose un dossier pour un fonds Bitcoin. Crypto nouveaux médias

L’une des plus anciennes banques des États-Unis, Wells Fargo, a enregistré un nouveau fonds d’investissement commun qui offre à ses clients fortunés une exposition indirecte au Bitcoin (BTC). Parallèlement à la vente au détail, l’intérêt des institutions pour la principale crypto-monnaie a également augmenté à plusieurs reprises cette année. Plusieurs grandes banques américaines ont manifesté leur intérêt pour le bitcoin cette année, car nombre d’entre elles ont proposé des services de garde cryptographique.

Wells Fargo dépose un « Avis d’offre exonérée de titres » auprès de la SEC.

Le dépôt par Fargo d’un « Avis d’offre exonérée de titres » auprès de la Securities Exchange Commission (SEC) des États-Unis révèle que le fonds s’appelle « FS NYDIG BITCOIN FUND I », reflétant le fait qu’il est constitué en tant que société en commandite avec investissement la société de services NYDIG et le gestionnaire d’actifs alternatifs FS Investments. L’avis indique que Wells Fargo Clearing Services percevra des frais de placement et de service pour tous les clients qu’il réfère au fonds. Cela montre également que la première vente du fonds n’a pas encore eu lieu et que le géant bancaire s’attend à ce que l’offre dure plus d’un an.

Stone Ridge Asset Management est propriétaire de NYDIG.

NYDIG (New York Digital Investment Group) appartient à Stone Ridge Asset Management, qui a poursuivi une stratégie d’investissement axée sur le Bitcoin grâce à une exposition indirecte et à des achats directs de Bitcoin via NYDIG. NYDIG s’est également associé à un autre géant bancaire JPMorgan Chase sur un nouveau fonds Bitcoin cet été – l’un des six fonds crypto de la mégabanque à travers lequel il offre une exposition crypto à ses différents clients. L’évolution de Wells Fargo vers la crypto reflète la popularité croissante de la crypto-monnaie à Wall Street, attirant Goldman Sachs, BNY Mellon, JPMorgan Chase et Morgan Stanley.